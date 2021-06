Sarà un giorno importante per Matteo Berrettini. Questa sera, non prima delle 20.00, l’azzurro sfiderà il n.1 del mondo Novak Djokovic nell’ultimo match in programma quest’oggi a Parigi, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2021.

Il romano dovrà rendersi protagonista di un’impresa per prevalere nei confronti di Nole, favorito sia per il suo livello di gioco che per la maggior adattabilità alla terra rossa francese. Tuttavia, Berrettini arriva con cognizione di causa a questa sfida, senza aver accumulato tossine nei propri muscoli per via del ritiro dello svizzero Roger Federer, che avrebbe dovuto essere il suo avversario negli ottavi.

Pertanto, in questa situazione, la classifica di Matteo prevede 4103 punti, 145 in più rispetto al 31 maggio. Uno score che lo mantiene in nona posizione al netto dei risultati degli altri giocatori. Guardando a chi è rimasto in corsa, solo l’argentino Diego Schwartzman lo scavalcherebbe, nell’eventualità che il sudamericano vinca il torneo e l’azzurro venga eliminato ai quarti.

Si parlava di Federer, ebbene nonostante il ritiro dell’elvetico, il romano per pensare di scavalcare l’asso di Basilea dovrebbe vincere il torneo. Roger, attualmente, è a quota 5065. Se l’italiano dovesse battere Djokovic salirebbe a 4463, mentre in caso di qualificazione all’atto conclusivo si porterebbe a 4943. Il titolo, invece, varrebbe il sorpasso per via del riscontro di 5743.

Da sottolineare che in semifinale le possibilità di incrociare Rafael Nadal sono molto alte e questo basta per definire il livello di difficoltà, mentre per la Finale uno tra il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas sarà presente.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Punti dopo il passaggi ai quarti: 4103, 9° posto virtuale (in caso di ko nei quarti e di vittoria del torneo di Diego Schwartzman, Berrettini scalerebbe al 10° posto).

Punti con il passaggio alle semifinali: 4463, 9° posto virtuale.

Punti con il passaggio in finale: 4943, 9° posto virtuale.

Punti vincendo il Roland Garros: 5743, 8° posto virtuale.

Foto: Oscar Barroso / LPS