Wout Van Aert esprime il proprio parere alla vigilia della quinta tappa del Tour de France 2021 da Changé-Laval Espace Mayenne. L’appuntamento odierno è il primo a cronometro della manifestazione francese, una prova che presenta un percorso di 27,2 km ideale per gli specialisti.

Il belga della Jumbo-Visma ha parlato ai microfoni di ‘Tuttobici.web’. Il 26enne ha commentato le prime frazioni del Tour, tappe condizionate da molti incidenti. “Anche io sono rimasto intrappolato in una delle cadute di gruppo. Sono rimasto coinvolto in una scivolata a quattro chilometri dal traguardo. Ho dovuto faticare tantissimo e consumare molte energie, la squadra non voleva che perdessi tempo. Ho percorso l’ultimo chilometro il più velocemente possibile. Questo non era previsto, ma l’ho fatto”.

Il nativo di Herentals ha continuato dicendo: “Fortunatamente il gruppo sembra che si sia calmato e per questo ieri non ci sono state cadute. Il tempo che devo recuperare non è poco. Sono mezzo minuto dietro Mathieu e ci sono ancora molti buoni corridori molto vicini a me in classifica generale”.

Il fiammingo ha chiuso con una considerazione sulla sfida di oggi contro il tempo: “Non vedo l’ora di correre oggi, è dall’inizio del Tour che aspetto questa giornata. Ci saranno altre tappe adatte a me. Voglio fare la migliore cronometro possibile. Poi vedremo dove andremo a finire e se ci sarà occasione per ottenere qualcosa di più”.

Foto: LaPresse