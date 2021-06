Wout Van Aert è pronto a tornare in gara dopo un mese di maggio a dir poco complicato. Il ciclista della Jumbo Visma, infatti, è rimasto fuori dalle corse a causa di un intervento all’appendice che l’ha praticamente messo fuori gioco. Il belga, però, è pronto a rimettersi in gioco in vista del Tour de France 2021.

“Il ritiro è andato bene. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare la condizione. Non è stato facile dopo la battuta d’arresto per l’appendicite all’inizio di maggio, ovviamente la mia condizione ne ha risentito molto”.

Nonostante la voglia di rimettersi in gioco Van Aert, così come ha dichiarato a De Tribune, è consapevole che la condizione attuale non può essere delle migliori e che quindi sarà difficile imporsi negli sprint di gruppo sempre molto convulsi e complicati alla Grande Boucle.

“Con questa condizione dovrò forse essere un po’ più paziente. Non punto agli sprint di gruppo, ho maggiori possibilità sugli arrivi più difficili. Nel weekend di apertura temo che non sarò ancora all’altezza, anche se segretamente ci spero“.

