Venerdì 18 giugno andrà in scena la cronometro individuale valida per i Campionati Italiani 2021 di calcio. Gli atleti si dovranno cimenticare lungo 45,7 km con partenza e arrivo a Faenza (in provincia di Ravenna), su un tracciato caratterizzato da 576 metri di dislivello e da tre salite. Percorso molto esigente e livello dei partenti elevatissimo, ma con uno scontato favorito della vigilia: Filippo Ganna, Campione del Mondo delle prove contro il tempo e reduce da due vittorie al Giro d’Italia.

Il piemontese vuole confermare la sua maglia tricolore e dare un segnale importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove si presenterà per dare la caccia alla medaglia d’oro. L’alfiere della Ineos Grenadiers dovrà vedersela con avversari insidiosi come Edoardo Affini, Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Matteo Sobrero. Sono iscritti 25 uomini. Filippo Ganna scatterà alle ore 18.09, Edoardo Affini scenderà dalla pedana alle ore 18.08, Alberto Bettiol partirà alle ore 18.07, Matteo Sobrero incomincerà il suo sforzo alle ore 18.06, un minuto prima toccherà a Gianni Moscon. Ad aprire la gara sarà Riccardo Lucca alle ore 17.45.

Di seguito la startlist, gli orari di partenza, tutti i pettorali, il programma dettagliato della cronometro individuale dei Campionati Italiani 2021 di ciclismo. Al momento non è ancora stata comunicata l’eventuale copertura tv/streaming dell’evento.

STARTLIST CRONOMETRO CAMPIONATI ITALIANI 2021: PETTORALI E ORARI DI PARTENZA

1 25 LUCCA RICCARDO GENERAL STORE – F.LLI CURIA – ESSEGIBIGEF 17.45

2 9 BEVILACQUA MATTIA VINI ZABÙ THR 17.46

3 12 VIEL MATTIA ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC ANS 17.47

4 22 KONYCHEV ALEXANDER TEAM BIKEEXCHANGE BEX 17.48

5 17 FRAPPORTI MATTIA EOLO – KOMETA EOK 17.49

6 14 MAZZUCCO FABIO BARDIANI-CSF-FAIZANE’ BCF 17.50

7 21 COLLEONI KEVIN TEAM BIKEEXCHANGE BEX 17.51

8 10 TAGLIANI FILIPPO ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC ANS 17.52

9 18 RIVI SAMUELE EOLO – KOMETA EOK 17.53

10 6 FELLINE FABIO ASTANA – PREMIER TECH APT 17.54

11 13 MARENGO UMBERTO BARDIANI-CSF-FAIZANE’ BCF 17.55

12 20 MOSCA JACOPO TREK-SEGAFREDO TFS 17.56

13 7 BEVILACQUA SIMONE VINI ZABÙ THR 17.57

14 4 BOARO MANUELE ASTANA – PREMIER TECH APT 17.58

15 16 BAIS DAVIDE EOLO – KOMETA EOK 17.59

16 19 TIBERI ANTONIO TREK-SEGAFREDO TFS 18.00

17 11 VENCHIARUTTI NICOLA ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC ANS 18.01

18 15 MAESTRI MIRCO BARDIANI-CSF-FAIZANE’ BCF 18.02

19 23 CATTANEO MATTIA DECEUNINCK-QUICKSTEP DQT 18.03

20 8 FRAPPORTI MARCO VINI ZABÙ THR 18.04

21 2 MOSCON GIANNI INEOS GRENADIERS IGD 18.05

22 5 SOBRERO MATTEO ASTANA – PREMIER TECH APT 18.06

23 24 BETTIOL ALBERTO EF EDUCATION – NIPPO EFN 18.07

24 3 AFFINI EDOARDO JUMBO VISMA TJV 18.08

25 1 GANNA FILIPPO 10009164056 INEOS GRENADIERS IGD 18.09

Foto: Lapresse