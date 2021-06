Ciclismo: si ritira a 32 anni Tejay van Garderen

Atteso come potenziale fenomeno, non è mai riuscito a trovare il passo giusto tra i professionisti. A soli 32 anni, tra pochi giorni, dopo i Campionati Nazionali statunitensi, Tejay van Garderen appenderà la bici al chiodo. L’americano della EF Nippo ha infatti ufficializzato il suo ritiro.

Le sue parole: “Sono orgoglioso di essere stato in grado di essere un ciclista completo. Posso capire perché molte persone probabilmente si aspettavano di più perché hanno visto i risultati che ho ottenuto da giovane. Sono rimasto per molti anni ad alto livello, ma non sono mai riuscito a salire al livello successivo. Questo è ciò che la gente voleva vedere da me. Lo capisco. Va bene così perché alla gente piacciono i vincenti”.

Prosegue: “La verità è che onestamente non mi sento più molto valido come ciclista. Una volta che le tue capacità iniziano ad essere inferiori a quelle del passato, devi trovare un modo per renderti utile”.

Infine: “Sento che è ora. Sto bene. Sono pronto. Sono estremamente orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato nella mia carriera. So personalmente quanto ho lavorato duramente per fare ciò che ho fatto e so quale livello sono stato in grado di raggiungere. Risultati a parte, so di aver tirato fuori il meglio di me stesso. Vorrei poter essere arrivato a quel livello solo un po’ più spesso. Ma so a quale livello potevo arrivare. Sono sicuramente contento di quello che ho fatto“.

