Tour de France 2021: ufficializzata la rosa della Bora-hansgrohe. Ci sono Sagan, Buchmann e Kelderman

Una formazione attrezzatissima per tutti i fronti, dalle volate, passando per le tappe miste, fino ad arrivare alle grandi salite. La Bora-hansgrohe punta in alto al prossimo Tour de France 2021. La compagine tedesca ha comunicato oggi i propri otto corridori per la Grande Boucle.

La stella sarà ancora una volta Peter Sagan: dopo la Maglia Ciclamino al Giro d’Italia, lo slovacco punterà ovviamente alla Maglia Verde, supportato da corridori d’esperienza come Daniel Oss, Lukas Pöstlberger e Nils Politt, oltre al giovane Ide Schelling.

Occhio però anche alle montagne: Emanuel Buchmann torna in gara dopo il ritiro nella Corsa Rosa, con lui a fare da capitano anche l’olandese Wilco Kelderman, come terza carta l’austriaco Patrick Konrad.

Assenza di lusso quella del velocista Pascal Ackermann. Il commento del ds Ralph Denk: “Quest’anno non è stata assolutamente una decisione facile. Pensavamo di venire con due velocisti, ma abbiamo ritenuto che Pascal non abbia il livello necessario per fare un buon esordio al Tour, quindi non è stato inserito in lista. I nostri obiettivi sono una vittoria di tappa e un posto nei primi cinque della classifica finale. Ovviamente, abbiamo anche nel mirino la maglia verde, ma sappiamo che sarà una battaglia impegnativa”.

