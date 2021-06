Richie Porte è impegnato in questi giorni al Giro del Delfinato 2021. Il ciclista della Ineos Grenadiers sembra essere già in buona forma, come dimostra l’ottima prova nella cronometro di oggi chiusa a 14” dal vincitore di giornata Alexey Lutsenko.

Nel post gara, come riporta cyclingpro, Porte mette in chiaro le cose in vista del Tour de France: “Geraint Thomas è il leader per il Tour, ma ora è sicuramente contento che anche io sia lì davanti, perché credo che in questo weekend serviranno tutte le carte del mazzo. Geraint comunque parte davanti nelle gerarchie e vedremo come andrà“.

E’ lo stesso corridore della Ineos a dirsi soddisfatto della sua prestazione nella cronometro di oggi al Giro del Delfinato: “Non so dire se era un crono per specialisti o per puncheur, ma so che era un percorso duro per prendere il ritmo. In ogni caso la forma è abbastanza buona, sono comunque arrivato davanti a buoni corridori. Penso di essere andato bene nella prima parte, nella seconda non ne avevo più, ho provato solo a resistere il più possibile in salita“.

Foto: LaPresse