Giacomo Nizzolo è riuscito a entrare nella top-10 nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La classifica è stata aggiornata al termine del Giro del Delfinato, il brianzolo ha recuperato tre posizioni rispetto a sette giorni fa ed è così balzato al decimo posto con 1583 punti all’attivo! Il Campione d’Europa in carica, capace di vincere la tappa di Verona all’ultimo Giro d’Italia grazie a una volata portentosa, si è tolto questa bella soddisfazione ed è entrato nell’elite del pedale almeno provvisoriamente. Non c’è stato soltanto l’ingresso dell’alfiere della Qhubeka Assos a stravolgere la top-10.

Lo sloveno Primoz Roglic conserva sempre la prima posizione, ma alle sue spalle non c’è più il connazionale Tadej Pogacar, scivolato al terzo posto dopo aver subito il sorpasso dal belga Wout van Aert. Il colombiano Egan Bernal staziona in quarta piazza dopo aver trionfato nella Corsa Rosa, mentre alle sue spalle si scambiano le posizioni l’olandese Mathieu van der Poel (ora quinto) e il francese Julian Alaphilippe (il Campione del Mondo è sesto). L’australiano Richie Porte ha vinto il Giro del Delfinato e balza in settima posizione, superando il russo Aleksandr Vlasov e lo spagnolo Alejandro Valverde.

Damiano Caruso, splendido secondo al Giro d’Italia, scivola indietro di un gradino subendo il sorpasso del francese David Gaudu e ora è quindicesimo. Diego Ulissi è 39mo (+2), Sonny Colbrelli ha vinto una tappa al Giro del Delfinato e ha collezionato tre secondi posti riuscendo così a salire in 43ma piazza (+8). Matteo Trentin 48mo (-1), Davide Ballerini 50mo (stabile), Filippo Ganna e Vincenzo Nibali perdono rispettivamente una e quattro posizioni (50mo il Campione del Mondo a cronometro, 76mo lo Squalo), Giulio Ciccone 80mo (+1), Andrea Vendrame 95mo e Andrea Pasqualon 100mo completano la top-100. Enorme balzo in avanti di Filippo Zana: recupera 289 posizioni, ora è numero 293. Davide Formolo ne perde 101 e scivola in 287ma piazza.

L’Italia resta sesta nella classifica per Nazioni. Belgio sempre al comando davanti a Francia e lo Slovenia, cambio di posizioni tra Gran Bretagna (ora quarta) e Spagna (quinta). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 8 giugno (prossima revisione tra sette giorni esatti).

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4.781

2. Wout van Aert (Belgio) 3.731

3. Tadej Pogacar (Slovenia) 3.633

4. Egan Bernal (Colombia) 2.564

5. Mathieu van der Poel (Olanda) 2.441

6. Julian Alaphilippe (Francia) 2.393

7. Mathieu van der Poel (Olanda) 2.441

8. Aleksandr Vlasov (Russia) 2.003

9. Alejandro Valverde (Spagna) 1.960

10. Giacomo Nizzolo (Spagna) 1.583

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

10. Giacomo Nizzolo 1.583

15. Damiano Caruso 1.449

39. Diego Ulissi 992

43. Sonny Colbrelli 955

48. Matteo Trentin 865

50. Davide Ballerini 837

58. Filippo Ganna 751

76. Vincenzo Nibali 592

80. Giulio Ciccone 534

95. Andrea Vendrame 418

100. Andrea Pasqualon 418

104. Fausto Masnada 401

112. Luca Mozzato 379

129. Andrea Bagioli 338

131. Matteo Fabbro 330

136. Gianluca Bramilla 318

153. Kristian Sbaragli 295

157. Alessandro De Marchi 286

160. Jacopo Mosca 284

163. Elia Viviani 280

182. Alessandro Covi 242

185. Filippo Fiorelli 240

192. Alessandro Fedeli 229

216. Mattia Cattaneo 207

226. Alberto Bettiol 197

230. Luca Wackermann 193

239. Lorenzo Rota 189

252. Davide Cimolai 182

254. Lorenzo Fortunato 181

255. Edoardo Affini 180,33

258. Fabio Felline 178,71

287. Davide Formolo 157

287. Matteo Moschetti 157

293. Filippo Zana 154

296. Simone Velasco 153

321. Fabio Aru 142

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 10.559

2. Francia 9.923

3. Slovenia 9.644

4. Gran Bretagna 8.230,6

5. Spagna 8.187

6. Italia 8.024

7. Olanda 7.153

8. Australia 6.754

9. Colombia 6.627

10. Danimarca 6078,6

Foto: Lapresse