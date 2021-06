Mark Cavendish sarà il velocista di riferimento della Deceuninck – QuickStep al Tour de France al posto di Sam Bennett. Una convocazione arrivata all’ultimo minuto per il forfait del ciclista irlandese che ha rinunciato per non essersi riuscito a finalizzare la preparazione a causa di un piccolo infortunio.

Il 36enne dell’Isola di Man si dice emozionato per il ritorno alla Grande Boucle dove ha vinto ben 30 tappe, a 4 lunghezze dal record di Eddy Merckx: “So quanto vincere una tappa sia difficile – ha spiegato Cavendish in conferenza stampa – quindi non penso mai al record di 34 vittorie”.

Cavendish esprime così tutta la sua gioia per la partecipazione al Tour de France 2021: “Per me è un sogno essere qui, correre il Tour e farlo con questa squadra. Ho saputo che venivo solo pochi giorni fa e non nasconderò che sono stato sorpreso, anzi, la parola giusta è scioccato. Quando Wilfried Peeters mi ha chiamato sono rimasto a bocca aperta“.

Sarà estremamente complesso per il velocista britannico riuscire ad avvicinare il record di vittorie di Merckx ma non è da escludere, vista la sua esperienza e il talento, che possa riuscire a piazzare la zampata giusta nel corso della Grande Boucle 2021.

Foto: © Deceuninck – Quick-Step Cycling Team / Getty Images