Una rinuncia da capitano vero. Daryl Impey, stella del ciclismo sudafricano, praticamente già certo del posto per le prove in linea e a cronometro di ciclismo su strada ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo ha preferito lasciare il posto a qualche compagno più in forma.

Le parole del corridore della Israel Start-Up Nation: “Non dormirei la notte sapendo che non sono nelle condizioni migliori per poter rappresentare il mio paese. La federazione e il comitato olimpico sanno la mia decisione e annunceranno il mio sostituto nei prossimi giorni. Auguro alla squadra una buona preparazione e sono triste nel non essere con loro, ma fare numero o essere al via solo per attaccarmi il dorsale alla schiena non è nello spirito dei Giochi. Si tratta di realizzare un sogno e non vorrei impedire a nessuno di farlo”.

Per il 36enne, che si avvia alla fine della propria carriera, tanti piazzamenti, ma la vittoria manca ormai da molto (tralasciando il titolo Nazionale a cronometro del 2020).

Foto: FiledIMAGE / Shutterstock.com