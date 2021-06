Il Giro d’Italia è finito due settimane fa, ma come se non fossero bastate le emozioni che ci ha dato la Corsa Rosa, siamo già in preparazione per il Tour de France. Mancano dodici giorni all’inizio della Grande Boucle, che prenderà il via a fine giugno a causa delle prossime Olimpiadi; tra i grandi nomi al via ci sarà anche Simon Yates del Team BikeExchange, ma quasi sicuramente senza velleità di classifica.

Il britannico è stato uno dei protagonisti in Italia, concludendo al terzo posto le tre settimane nel Bel Paese. Non il risultato da lui voluto; Yates voleva proporsi come l’avversario più ostico per Egan Bernal ma invece non è mai riuscito ad impensierire davvero il leader della Ineos-Grenadiers, complici le prime due settimane in cui il 28enne di Bury ha sempre dovuto pagare qualche secondo rispetto al colombiano. Negli ultimi giorni l’inglese ci ha provato, si è preso anche il successo all’Alpe di Mera, ma Bernal era irraggiungibile e, per giunta, si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio a causa della grande prova di Damiano Caruso.

Non sarà arrivata la vittoria, ma comunque Yates ha corso un Giro d’Italia d’alto profilo, e dalla chiusura a Milano non si è ancora rimesso in sella. L’uomo del Team BikeExchange aveva espressamente dichiarato di voler essere alla partenza del prossimo Tour de France, ma senza ambizioni di classifica. Anzi, la sua intenzione è quella di andare a caccia di tappe così come fatto nel 2019, quando lontano dalle posizioni di vertice vinse a Bagnères-de-Bigorre e a Foix Prat d’Albis.

Perché l’intenzione dello ‘scienziato’ è di mettere a punto la propria forma fisica in vista delle Olimpiadi. Un percorso assai selettivo a Tokyo, con cinque GPM da scalare, quasi 5000 metri di dislivello e pendenze parecchio cattive. Un percorso fatto apposta per gli uomini capaci di volare in salita come sa fare lui. Il Tour de France è sempre il Tour de France, ma la possibilità di potersi giocare concretamente una medaglia olimpica non capita tutti i giorni, e Simon Yates è intenzionato a coglierla.

