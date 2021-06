Ciclismo, Campionati Italiani 2021: il percorso della cronometro. 45 chilometri e tre salite come preparazione olimpica

Una cronometro studiata su misura dal commissario tecnico della Nazionale italiana Davide Cassani. L’obiettivo è infatti quello di provare a simulare nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda l’altimetria, quella che sarà la prova contro il tempo alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Va in scena venerdì la sfida alle lancette dei Campionati Italiani 2021: 45,7 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Faenza (provincia di Ravenna). Le difficoltà non mancheranno: previsti ben 576 metri di dislivello con tre salite a creare grattacapi ai corridori.

PERCORSO

Dopo circa quindici chilometri completamente pianeggianti, con il via da Piazza della Libertà, la prima breve salita che porta a Rocca di Monte Poggiolo, dove sarà posto il primo intermedio. Discesa ripida, poco spazio per rifiatare che si risale verso Cima Sabbioni. Dalla vetta all’ultima ascesa di giornata, lo strappetto di Via Agello, passeranno circa 10 chilometri. Poi tutta pianura e strada che sale leggermente verso l’arrivo in Piazza del Popolo.

ALTIMETRIA

Foto: Lapresse