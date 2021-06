Ciclismo: Andrea Piccolo non correrà per tutta la stagione a causa di problemi fisici

Brutto colpo per il ciclismo italiano. Uno dei corridori più promettenti del Bel Paese, passato professionista quest’anno con l’Astana Premier-Tech, dovrà rimanere fermo ai box per problemi fisici. Stiamo passando di Andrea Piccolo, classe 2001, che aveva trovato il grande salto ma non ha potuto ancora fare il suo debutto e dovrà attendere mesi prima di riuscirci.

A darne notizie è proprio la compagine kazaka: “Possiamo confermare che per motivi di salute personali rilevati nel primo ritiro stagionale, i medici della squadra hanno preso la decisione di non far correre Andrea Piccolo in questa stagione. Stiamo osservando i suoi progressi e speriamo che possa tornare in gruppo una volta recuperato”.

La speranza è che il corridore ex Colpack possa riprendersi al meglio e lanciarsi verso il nuovo anno con stimoli in più per dimostrare tutto il proprio talento.

Foto: Getty – Ufficio Stampa Astana