Alberto Bettiol ha prolungato ufficialmente il proprio contratto con la EF Education-Nippo. Il 27enne, pochi giorni fa vincitore della tappa di Stradella al Giro d’Italia, proseguirà il proprio rapporto con la formazione statunitense, anche se non è stata comunicata la durata dell’accordo. Ci si è limitati a dire “per le stagioni a venire”.

Il toscano era ritornato alla EF nel 2019 dopo una breve parentesi alla BMC e proprio in quell’anno aveva vinto il Giro delle Fiandre, l’affermazione più importante della carriera. Dopo il sigillo nella Classica Monumento sono arrivate soltanto altri due successi, l’ultimo appunto nella Corsa Rosa con una fuga da lontano.

Alberto Bettiol ha dichiarato: “Vorrei vincere ancora più corse. Voglio vincere gare più importanti e, con il mio aiuto, far vincere un Grande Giro. Ci sono andato vicino con Rigo (Rigoberto Uran, ndr) tre anni fa, penso che possiamo farcela. Combatterò per me stesso per ottenere più successi, ma anche per la squadra per ottenere una grande vittoria nei GT”.

