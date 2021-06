Canoa velocità, Europei Junior/U23 Poznan 2021: altri quattro equipaggi italiani in finale!

Sono proseguiti a Poznan, in Polonia, gli Europei Junior/U23 2021 di canoa velocità: nella sessione pomeridiana di oggi sono scesi in acqua altri dodici equipaggi italiani. Quattro di questi hanno centrato l’ingresso in Finale A, mentre sei dovranno affrontare le semifinali, infine due sono stati definitivamente eliminati.

UNDER 23

Vanno in finale nel K4 500 maschile Davide Franco, Dylan Paliaga, Riccardo Baldan ed Alessio Soardo, secondi in semifinale in 1:23.256, e nel K1 200 femminile Irene Bellan, che vince la prima serie in 41.500. Affronteranno le semifinali nel C1 200 maschile Mattia Alfonsi, quarto nella prima serie in 40.653, e nel K1 200 maschile Flavio Spurio, secondo nella terza serie in 35.963. Eliminate nel K4 500 femminile Sara Daldoss, Sara Vesentini, Meshua Marigo ed Elena Ricchiero, seste in semifinale in 1:40.026.

JUNIOR

Vanno in finale nel K4 500 femminile Laura Chiaberge, Margherita Valerosi, Stefania Stagni e Giada Rossetti, terze in semifinale in 1:40.196, e nel C1 200 maschile Filippo Poschetto, terzo nella prima serie in 42.560. Affronteranno le semifinali nel K1 200 maschile Matteo Bazzano, secondo nella terza serie in 36.566, nel C1 200 femminile Jessica Schiff, quarta nella prima serie in 52.910, nel K1 200 femminile Sara Del Gratta, quarta nella prima serie in 44.296, e nel C2 200 femminile Clarissa Farina e Michela Di Santo, quinte nella prima serie in 52.290. Eliminati nel K4 500 maschile Achille Spadacini, Andrea Magnatta, Luca Micotti e Federico Zanutta, sesti in semifinale in 1:28.193.

Foto: Comunicato stampa Federcanoa