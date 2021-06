Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek 2021: nello skeet femminile quinta Diana Bacosi

Si è appena disputata ad Osijek, in Croazia, la prima finale della tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2021: oggi pomeriggio è andato in scena lo skeet femminile, che nell’ultimo atto vedeva un’azzurra in gara, Diana Bacosi, che si è classificata quinta.

La vittoria è andata alla russa Zilia Batyrshina capace di far segnare 56/60, e così di battere la cilena Francisca Crovetto Chadid, seconda a quota 53/60, mentre ha completato il podio la svedese Victoria Larsson, in terza posizione con 42/50.

Ai piedi del podio la greca Emmanouela Katzouraki, eliminata in quarta posizione con 31/40, davanti all’azzurra Diana Bacosi, fuori in quinta piazza con 24/30, infine è giunta in sesta ed ultima piazza la polacca Aleksandra Jarmolinska con 11/20.

Foto: ISSF