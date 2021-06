Canoa velocità, Europei 2021: ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi di Tokyo

Si disputeranno a Poznan, in Polonia, dal 3 al 6 giugno, gli Europei senior di canoa velocità e di paracanoa: nel complesso saranno 23 gli italiani ai nastri di partenza dell’ultima rassegna internazionale che va a precedere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo.

Nella canoa velocità saranno sedici gli azzurri in gara: sette nel kayak maschile, quattro nel kayak femminile, cinque nella canadese maschile. Ovviamente saranno della partita in Polonia i quattro azzurri che hanno qualificato le tre barche per l’Italia alle Olimpiadi, ovvero Manfredi Rizza nel K1 200 maschile, Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000 maschile e Francesca Genzo nel K1 200 femminile.

Saranno sette gli italiani in gara nella paracanoa: saranno della partita i quattro azzurri in possesso del pass paralimpico, ovvero Federico Mancarella (KL2), Esteban Gabriel Farias (KL1), Eleonora De Paolis (KL1) e Veronica Silvia Biglia (VL2). Oltre ai quattro atleti appena citati saranno in gara anche i tre azzurri che hanno mancato la qualificazione paralimpica nell’ultima occasione a disposizione in Coppa del Mondo, ovvero Kwadzo Klokpah (KL3), Amanda Embriaco (KL3) e Mirko Nicoli (VL3). L’Italia, infine, non sarà rappresentata né nelle specialità paralimpiche del KL2 femminile e del VL2 maschile, né nelle specialità non paralimpiche del VL1 maschile, del VL1 femminile e del VL3 femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI SENIOR DI CANOA VELOCITA’

KAYAK SENIOR MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI

GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Samuele BURGO, Andrea SCHERA

C.C. COMACCHIO: Giacomo CINTI

S.C. TRINACRIA: Andrea D. DI LIBERTO

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

KAYAK SENIOR FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Agata FANTINI

GR.SP. FIAMME ORO: Irene BELLAN

CUS PAVIA: Mathilde S. ROSA

G.S. FIAMME AZZURRE: Francesca GENZO

CANADESE SENIOR MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Nicolae CRACIUN, Sergiu CRACIUN, Daniele SANTINI, Luca INCOLLINGO, Carlo TACCHINI

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI PARACANOA

KAYAK MASCHILE:

CANOA CLUB BOLOGNA: Federico MANCARELLA (KL2)

C.L. BISSOLATI: Esteban Gabriel FARIAS (KL1)

S. CANOTTIERI LECCO: Kwadzo KLOKPAH (KL3)

KAYAK FEMMINILE:

C.C. ANIENE: Eleonora DE PAOLIS (KL1)

CANOTTIERI SANREMO A.S.D.: Amanda EMBRIACO (KL3)

VA’A MASCHILE:

IDROSCALO CLUB A.S.D.: Mirko NICOLI (VL3)

VA’A FEMMINILE:

CUS TORINO: Veronica Silvia BIGLIA (VL2)

Foto: comunicato stampa Federcanoa