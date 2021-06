Canoa velocità, Europei 2021 a Poznan: Manfredi Rizza già in due finali, tanti equipaggi azzurri avanzano

Seconda giornata degli Europei di canoa velocità a Poznan, in Polonia, ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di Tokyo. E questa mattina regala già delle soddisfazioni all’Italia.

Il primo ad essere sceso in acqua è Alessandro Gnecchi e ottiene il pass per la finale. L’azzurro si gioca il successo nella prima batteria con Mikita Borykau e Viktor Gavrilenko, ma può accontentarsi della terza piazza a quasi sei decimi dal bielorusso; appuntamento per lui oggi pomeriggio, dove partirà in acqua 1. Prendono il pass per l’ultimo atto anche Daniele Santini e Luca Incollingo nella C2 500, gestendo comodamente il secondo posto nella semifinale alle spalle di Viktor Melantev e Vladislav Chebotar.

Nella K1 200 donne Francesa Genzo strappa il biglietto per la finale grazie al terzo posto alle spalle di Emma Jorgensen e Natalia Posolskaia; le tre hanno fatto effettivamente gara a parte in questa corsa sprint, arrivando nel giro di mezzo secondo l’una dall’altra e distanziando di quasi un secondo e mezzo l’avversaria più vicina, Mirella Vazquez.

Mai in gara Nicolae Craciun, che con 52.587 è ultimo nella sua batteria di C1 200, ma si riscatta nella C2 assieme al fratello Sergiu, quando il secondo posto dietro alla coppia ungherese Hajdu-Fekete gli permette di accedere all’ultimo atto valevole per le medaglie.

Doppia la soddisfazione per Manfredi Rizza, che prima nella K1 200 doma la sua gara in 36.824, andando direttamente in finale che si disputerà domenica; pochi minuti dopo si ripete nel K2 200 assieme ad Andrea Di Liberto, distanziando Seja-Navakauskaw e Balaska-Csizmadia, anche loro in finale. Giornata da dimenticare per Mathilde Rosa e Irene Bellan, ultime nella batteria di K2 200 , costrette dunque alle semifinale, e seste nella K2 500, abbandonando dunque i sogni di gloria.

Foto: Comunicato stampa Federcanoa