Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2021: Jessica Fox e Lukas Rohan i primi vincitori nella C1

La prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom ha i suoi primi vincitori nella categoria C1. E per quanto si era visto durante il weekend, in entrambi i casi arriva una bella sorpresa in due finali dove non erano presenti atleti italiani.

Tra gli uomini, in una gara senza Sideris Tasiadis sorprendentemente eliminato in precedenza, la vittoria va al padrone di casa Lukas Rohan. L’argento agli Europei 2020 sfrutta la conoscenza delle acque di Praga e fa segnare il miglior tempo in 97.20 nonostante una penalità. In piazza d’onore c’è l’espertissimo britannico David Florence, secondo a soli 24 centesimi da Rohan; il podio è completato dallo sloveno Benjamin Savsek a 99.80. Ai piedi del podio si piazzano i due slovacchi Marko Mirgorodsky (99.96) e Matej Benus (102.03); malissimo invece i migliori tempi delle semifinali, il polacco Kacper Sztuba è sesto in 102.79, lo statunitense Zachary Lokken ottavo in 104.83, ancora peggio il britannico Adam Burgess che salta la porta 6 ed è nono.

La finale femminile è appannaggio di Jessica Fox: l’australiana, dominatrice della categoria con cinque vittorie della coppa, era partita dall’ottavo crono della semifinale ma nell’ultimo atto è stata l’unica che non è incappata in errori nel percorso, chiudendo in 105.15 e scalando posizioni fino ad ottenere la ventiquattresima vittoria in Coppa del Mondo C1. In seconda piazza la tedesca Andrea Herzog, campionessa del mondo 2019 a La Seu d’Urgell, ma è lontana, a 109.98, avanti alla ceca Tereza Fiserova (110.76). Ai piedi del podio Mallory Franklin, quarta in 111.57, avanti alla sorprendente Angele Hug (121.90), l’ucraina Viktoriia Us (138.75), la polacca Aleksandra Stach (139.56), l’australiana Noemie Fox (166.93), la tedesca Elena Apel (168.10) e l’austriaca Nadine Weratschnig (218.80).

