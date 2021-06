Ad una sola settimana dalla tappa di Praga, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di canoa slalom si sposta in Germania per la seconda prova stagionale in quel di Markkleeberg, che sarà l’ultimo appuntamento internazionale prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Anche in questa occasione quasi 200 atleti provenienti da circa 30 Paesi prenderanno parte alla prova: mancheranno i cechi Jiri Prskavec (K1 maschile) e Lukas Rohan (C1 maschile), vincitori a Praga, ma ci sarà il campione del mondo in carica del C1 maschile, Cedric Joly (Francia), assente in Repubblica Ceca nello scorso fine settimana.

Il ceco Vit Prindis (extreme maschile), l’australiana Jessica Fox (C1 femminile), la polacca Klaudia Zwolinska (K1 femminile) e l’austriaca Corinna Kuhnle (extreme femminile) cercheranno tutti di bissare i successi ottenuti nella scorsa tappa di Praga.

Le gare di extreme slalom sembrano essere destinate ad avere un momento clou in questo fine settimana, essendo presenti tra gli iscritti alla gara tutti gli ex campioni del mondo tra gli uomini e due delle tre ex campionesse del mondo tra le donne.

L’ingresso dell’extreme slalom nel programma olimpico di Parigi 2024 ha fornito un ulteriore incentivo agli atleti per mettersi alla prova in questa specialità: saranno al via anche le medaglie d’oro di Rio 2016 Joseph Clarke (Gran Bretagna) e Denis Gargaud Chanut (Francia).

Foto: Pier Colombo