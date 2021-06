Calcio, problemi per la Spagna: Diego Llorente positivo al Covid come Sergio Busquets

Piove sul bagnato in casa Spagna, prima dell’inizio degli Europei di calcio. Come riportato dall’Ansa, vi è un secondo caso positivo al Covid-19 nella selezione iberica.

Dopo il capitano Sergio Busquets, anche Diego Llorente ha presentato gli stessi sintomi. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio spagnola: “La Rfef si rammarica di annunciare che il difensore centrale Diego Llorente è risultato positivo al termine degli ultimi test Pcr effettuati ieri mattina presso il centro di allenamento della selezione nazionale a Las Rozas“, il testo del comunicato ufficiale.

Una situazione non semplice per il CT Luis Enrique considerando le tante polemiche che si stanno facendo in Spagna soprattutto per la decisione del Governo di non vaccinare i giocatori, prima della rassegna continentale, diversamente dalla selezione olimpica per i Giochi di Tokyo.

Le Furie Rosse esordiranno nella competizione continentale lunedì prossimo a Siviglia nel Gruppo E, affrontando la Svezia. Ironia della sorte anche nella compagine svedese si sono registrati due casi, ovvero quello del giocatore della Juventus Dejan Kulusevski e del calciatore del Bologna Mattias Svanberg.

Foto: LaPresse