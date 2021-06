Dopo sette anni di attesa, l’Olanda torna finalmente a disputare la fase finale di un grande evento in occasione dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. La selezione Oranje aveva infatti clamorosamente fallito la qualificazione per gli Europei 2016 e per i Mondiali 2018, dopo aver chiuso al terzo posto la rassegna iridata del 2014 in Brasile da imbattuta.

Dopo quei due fallimenti, la svolta è arrivata a febbraio 2018 con l’arrivo in panchina di Ronald Koeman, capace di trascinare l’Olanda fino alla finalissima della Uefa Nations League superando nel cammino avversarie di primo livello mondiale come Francia, Germania (nella fase a gironi) e Inghilterra (ai supplementari in semifinale), per poi arrendersi nell’atto conclusivo ai padroni di casa del Portogallo.

Koeman ha avuto il merito poi di conquistare senza grandi patemi il pass per Euro 2020 (2° posto nel Gruppo C alle spalle della Germania e davanti all’Irlanda del Nord), prima di sposare il progetto Barcellona abbandonando la panchina della sua Nazionale. Il nuovo C.T. è Frank De Boer, ex allenatore dell’Inter, che sinora non ha impressionato particolarmente nel percorso di avvicinamento alla manifestazione.

Pesano inoltre le assenze causa infortunio di due stelle come Virgil Van Dijk (difensore del Liverpoll, 2° classificato al Pallone d’Oro 2019) e Donny Van de Beek (centrocampista del Manchester United), pilastri della squadra olandese nell’ultimo triennio. I punti di forza di questa Nazionale sono legati comunque ai reparti di difesa e centrocampo, mentre l’attacco resta la grande incognita.

Manca in rosa un centravanti di grande spessore internazionale capace di fare la differenza in un torneo così intenso e di alto livello, oltre ad un portiere che possa fornire delle garanzie in termini di continuità. L’organico presenta in ogni caso dei grandi campioni (Frenkie De Jong e De Ligt su tutti) e consente all’Olanda di presentarsi a Euro 2020 nel ruolo di outsider, con l’obiettivo minimo di superare il girone e accedere al tabellone finale.

