Calcio, la Francia è fuori dagli Europei 2021! Rimonta incredibile della Svizzera, che vince ai rigori e va ai quarti

Sorpresa a dir poco clamorosa in quel di Bucarest, con la Svizzera che compie l’impresa degli Europei 2021 di calcio ed elimina i campioni del mondo della Francia ai calci di rigore dopo una rimonta pazzesca. Sotto di due reti a 10 minuti dal 90′, la selezione elvetica è stata in grado di raggiungere i transalpini sul 3-3 per poi imporsi per 5-4 ai rigori grazie all’errore decisivo della stella francese Kylian Mbappè. Ai quarti di finale, la squadra allenata da Petkovic affronterà la Spagna a San Pietroburgo.

Botta e risposta continuo tra le due squadre nelle prime azioni della partita, con la Svizzera che va addirittura clamorosamente in vantaggio al 15′ con il colpo di testa vincente di Seferovic su assist di Zuber. I transalpini provano a reagire ma gli elvetici tengono benissimo il campo e non soffrono eccessivamente, conservando l’1-0 senza grandi patemi fino all’intervallo.

Nella ripresa succede di tutto: Pavard commette un fallo abbastanza ingenuo in area su Zuber, ma Rodriguez si fa ipnotizzare da Lloris e sbaglia il calcio di rigore del possibile 2-0. Nei cinque minuti successivi la Francia ribalta una partita che sembrava ad un certo punto quasi compromessa grazie alla fenomenale doppietta di Benzema (strepitoso soprattutto il primo gol), portandosi avanti 2-1 al 60′.

La Svizzera prova almeno a restare nel match fino agli ultimi minuti, ma i campioni del mondo sono in fiducia e sembrano inarrestabili. Il gol del 3-1 è firmato da Pogba al 75′ con un meraviglioso tiro a giro da fuori area che si insacca nel sette con una traiettoria imprendibile per Sommer. Ultimo quarto d’ora di gestione per i transalpini, che subiscono però il secondo gol di Seferovic (colpo di testa su cross di Mbabu) e si fanno riprendere sul 3-3 al 90′ da Gavranovic. Emozioni anche nel recupero, con la traversa centrata in pieno da Coman a 10″ dal triplice fischio.

Si va ai supplementari: escono gli autori delle due doppiette Benzema (per un problema fisico) e Seferovic, al loro posto entrano Giroud e Schar. Svizzera pericolosa in un paio di azioni, ma manca l’ultimo passaggio per concludere a rete con efficacia. L’equilibrio regna sovrano ed è difficile creare grandi occasioni da rete per mancanza di lucidità dopo oltre 100′ ad alta intensità.

Mbappè ha la chance del possibile 4-3 su assist rasoterra di Pogba, ma spreca tutto non centrando la porta da buona posizione. Si decide tutto ai rigori: non sbaglia nessuno nelle prime quattro serie, Mehmedi tiene avanti la Svizzera col rigore del 5-4 e mette sotto pressione Mbappè. La stella francese, spalle al muro, commette l’errore decisivo (ottima parata di Sommer) e sancisce l’eliminazione dei campioni del mondo in carica.

Foto: Lapresse