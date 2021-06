Calcio, infortunio per Lorenzo Pellegrini e addio Europei 2021? Gaetano Castrovilli in preallarme

Tegola per la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, alla vigilia dell’esordio negli Europei 2021 di calcio previsto domani alle ore 21.00 contro la Turchia. Dopo il forfait di Stefano Sensi, il CT Roberto Mancini deve fare i conti con i problemi fisici di Lorenzo Pellegrini, costretto a fermarsi nell’ultimo allenamento per il riacutizzarsi del risentimento al flessore patito in campionato con la Roma.

Non è un caso che la Federcalcio abbia chiesto alla UEFA la possibilità di sostituire il calciatore. Allo stato attuale delle cose il giocatore giallo-rosso resta nel gruppo della Nazione in attesa dei riscontri dall’UEFA, ma comunque si aggregherà alla truppa il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli.

Di sicuro, non una buona notizia per la nostra compagine, viste le qualità di Pellegrini bravo sia nel leggere il gioco che in zona gol. Il “Mancio”, da questo punto di vista, si augura di recuperare al più presto Marco Verratti: l’obiettivo è quello di averlo disponibile per il 16 giugno, data del secondo incontro in questa rassegna continentale contro la Svizzera.

Non è un mistero che il reparto di centrocampo sia il migliore dell’Italia e con l’indisponibilità eventuale del menzionato Pellegrini si vada un po’ a perdere in termini di qualità, anche se Castrovilli non è certo l’ultimo degli arrivati.

