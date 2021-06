La pandemia, almeno nel nostro Paese, al momento sembra aver dato una tregua. Le cose a mano a mano stanno migliorando anche nel mondo dello sport. È di pochi minuti fa l’annuncio del sottosegretario alla Salute Andrea Costa riguardante il pubblico negli stadi per la prossima stagione della Serie A di calcio.

Le parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza”.

Prosegue: “Ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani”.

Sulla possibilità del cambio di sede per la finale degli Europei: “Non vedo alternative a Londra per le gare, da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così: sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa”.

Foto: Lapresse