Le immagini di domenica pomeriggio sono ancora nella mente di tutti. Il capitano della Danimarca Simon Kjaer è stato il primo a soccorrere Christian Eriksen dopo l’attacco cardiaco arrivato durante il match tra i danesi e la Finlandia, salvando praticamente la vita al compagno.

Da lì si deve ripartire e l’Italia ha deciso subito di prendere un’iniziativa importante. Ad annunciarlo, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Abbiamo deciso di far fare il corso di primo soccorso ai giocatori. Abbiamo vissuto tutti quegli attimi di panico, avendo un blocco psicologico. I nostri cuori si sono fermati insieme al suo. Adesso dobbiamo dare una risposta, i medici hanno elogiato Kjaer per l’intervento decisivo, quindi dobbiamo far sì che tutti gli atleti in campo, con tecnici e addetti ai lavori, possano avere una conoscenza elementare”.

Prosegue: “Speriamo che non succeda più, ma nel caso vogliamo e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo poi anche cercare le cause di ciò che è successo a Eriksen. Inizieremo prestissimo con la nostra commissione medica, stiamo già lavorando e faremo un protocollo sua per le società professionistiche che per quelle dilettantistiche”.

Foto: Lapresse