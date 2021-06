Si è completata la seconda giornata del Girone B degli Europei di calcio: alle ore 18.00 a Copenaghen è andato in scena il match che vedeva opposte Danimarca e Belgio, con i “Diavoli Rossi” che hanno vinto in rimonta per 1-2, siglando le due reti nella ripresa, dopo il vantaggio danese maturato nella prima frazione.

Nel primo tempo al 2′, al primo vero affondo, la Danimarca passa: conclusione di Poulsen, che riceve da Hojbjerg, entra in area e scarica in rete per il vantaggio danese. Al 35′ Damsgaard sfiora il raddoppio ma, dopo una bella azione personale, la sua conclusione esce di poco. Si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa il nuovo entrato De Bruyne al 55′ serve un cioccolatino ad Hazard, che deposita in rete da due passi per l’1-1 che riapre il confronto. Al 70′ Hazard serve De Bruyne, che conclude dal limite e trova la rete dell’1-2. Nel finale la Danimarca cerca in tutti i modi il gol del pari, ma il punteggio non cambia più.

Nel Girone B il Belgio sale a quota 6, ipotecando anche il primo posto in classifica, mentre Russia e Finlandia sono a quota 3, infine resta sul fondo della classifica la Danimarca, ferma a quota 0 e ad un passo dall’eliminazione ad un turno dal termine della prima fase.

Foto: LaPresse