La Nazionale italiana di calcio è prossima a concludere la prima parte del suo percorso nella fase a gironi degli Europei 2021. Gli azzurri di Roberto Mancini finora hanno vinto e convinto, battendo in maniera netta la Turchia e la Svizzera, meritandosi l’accesso agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. La prossima sfida contro il Galles, in programma il 20 giugno, servirà a stabilire chi tra l’Italia e la compagine gallese sarà la prima nel raggruppamento.

Gli uomini del “Mancio”, da questo punto di vista, non vogliono fare calcoli e il primo pensiero è quello di ottenere un altro successo per accrescere l’autostima e riempire “il serbatoio” della fiducia. Il CT, per questa sfida, dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, uscito a metà del primo tempo contro gli elvetici per un problema muscolare, mentre Marco Verratti è sulla via del pieno recupero. La partita, pertanto, potrebbe dare modo al tecnico azzurro di sperimentare e di far giocatore chi ha visto il campo meno nelle prime due apparizioni.

Tra questi vi è l’esterno della Juventus Federico Chiesa. Chiuso al momento da un grande Domenico Berardi, lo juventiino potrebbe avere la sua chance contro il Galles e le motivazioni per far bene non mancano: “Uno spera sempre di giocare di certo mi farò trovare pronto se il CT mi chiamerà. Ho tanta voglia di lasciare il segno in questi Europei“, le parole dell’azzurro (fonte: Ansa).

Tuttavia, la forza dell’Italia è sicuramente il gruppo e questo concetto è stato espresso anche dal giocatore in conferenza stampa: “La Nazionale ha la maturità per giocarsela contro tutti“. Vedremo se il rettangolo gioco confermerà queste parole nei prossimi incontri.

Foto: LaPresse