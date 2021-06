Calcio, Europei 2021: Roberto Mancini recupera Verratti e Berardi per il match contro la Svizzera. Out Florenzi

Il 16 giugno si avvicina e la Nazionale di calcio di Roberto Mancini ha un obiettivo chiaro: battere la Svizzera e staccare il biglietto per la seconda fase.

La selezione tricolore ha iniziato in maniera convincente il proprio percorso continentale: il 3-0 contro la Turchia e la porta della prestazione hanno regalato agli appassionati piacevoli sensazioni, ma si è solo all’inizio di questa avventura. Indubbiamente, l’atteggiamento rinunciatario dei turchi è stato tra gli aspetti che hanno permesso ai ragazzi di Mancini di ottenere il successo, ma è chiaro che anche il gioco espresso sia stato tra gli aspetti confortanti.

In questo contesto arrivano buone notizie dagli allenamenti che gli azzurri stanno svolgendo in preparazione del match contro gli elvetici. Come riportato dall’Ansa, oltre a Marco Verratti è tornato a lavorare in gruppo anche Domenico Berardi a conferma di aver smaltito la contusione rimediata contro la Turchia all’Olimpico di Roma.

In buona sostanza, l’unico giocatore che ha svolto un lavoro differenziato è stato Alessandro Florenzi alle prese con un risentimento muscolare. Pertanto, è ragionevole pensare che l’esterno ex Roma non possa essere del confronto con gli svizzeri e in pole-position c’è Giovanni Di Lorenzo come alternativa, che ha ben impressionato nel primo incontro.

Si può quindi immaginare che Mancini possa proporre lo stesso undici anti-Turchia, con l’eccezione di Florenzi, con l’impiego di Verratti che potrebbe esserci qualora il match lo richiedesse, ben conoscendo le qualità di palleggio del calciatore del PSG.

Foto: LaPresse