L’Italia tornerà in campo domani alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma per la terza e ultima gara del Gruppo A degli Europei 2021. Gli azzurri, già sicuri di un posto agli ottavi, proveranno a conquistare il primato del raggruppamento affrontando il Galles.

Al momento la situazione è abbastanza chiara nel Gruppo A con la squadra di Mancini in testa con due vittorie e 6 punti, seguita proprio dai gallesi a quota 4, poi Svizzera con 1 e Turchia ferma a 0. Complicato stabilire se sia maggiormente conveniente puntare al primato o accontentarsi del secondo posto visto che gli azzurri saranno i primi a concludere la fase a gironi e quindi tutto potrebbe essere rimescolato nei prossimi giorni.

In tal senso il tecnico dell’Italia nelle ore di vigilia ha ribadito a più riprese che l’obiettivo per la sfida di domani è uno: la vittoria. Non mancherà, ovviamente, qualche cambio nell’undici titolare visto che i calciatori che sono stati impegnati nei primi due match potrebbero sentire la necessità di rifiatare, anche in vista dei prossimi impegni.

Tra i pali ovviamente Donnarumma mentre in difesa si dovrebbe rivedere Toloi, che ha esordito nello scampolo di partita giocato contro la nazionale elvetica, affiancato da Bonucci, Acerbi ed Emerson che dovrebbe far rifiatare Spinazzola, una delle armi di questa squadra.

In mediana tornerà in campo Verratti al posto di Jorginho, soprattutto per capire se il giocatore del PSG si è ripreso dal problema fisico che l’ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco nei primi due match degli Europei, al suo fianco dovrebbero esserci Barella e Locatelli. In attacco rifiata Immobile con Belotti che partirà tra i titolari con Berardi e Chiesa sulle fasce.

In casa Galles non ci saranno particolari novità con Ramsey, Bale che agiranno alle spalle di Moore. Per consolidare il primato nel girone all’Italia basterà un pareggio. Risultato che potrebbe tornare utile anche ai gallesi che si assicurerebbero così il secondo posto.

Foto: LaPresse