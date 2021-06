Il giorno tanto atteso si avvicina: l’11 giugno la Nazionale italiana di calcio esordirà contro la Turchia nel match inaugurale degli Europei 2021 di calcio.

Allo Stadio Olimpico di Roma la selezione di Roberto Mancini vuol cominciare con il piede giusto, ma i turchi non saranno rivali semplici da fronteggiare per le loro qualità tecniche e fisiche. Ne è ben consapevole il CT che, nonostante gli ottimi risultati dell’ultimo periodo, preferisce volare basso per far sì che la concentrazione nel gruppo azzurro sia massimale.

Come riporta l’Ansa, è noto anche l’arbitro che dirigerà il match ovvero l’olandese Danny Makkelie. Come quarto uomo ci sarà la francese Stephanie Frappart, prima donna ad arbitrare in Champions League. Gli assistenti saranno i neerlandesi Hessel Steegstra e Jan de Vries, orange anche l’arbitro Var, Kevin Blom.

Ci sono dei precedenti con l’Italia? Uno solo e risale allo 0-0 di Nations League del novembre 2018 a San Siro. Se si guarda invece ai club, il direttore di gara dei Paesi Bassi ha arbitrato anche la Finale di Europa League dello scorso agosto tra Siviglia e Inter, vinta 3-2 dagli spagnoli. In sostanza, non è uno storico così entusiasmante.

Foto: LaPresse