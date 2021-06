Stasera l‘Arena Națională di Bucarest (Romania) sarà teatro del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio tra Francia e Svizzera.

I campioni del mondo in carica, reduci dal girone di ferro con Portogallo e Germania concluso in testa, se la vedranno contro gli elvetici che invece sono giunti terzi nel raggruppamento dell’Italia e sulla carta non ci dovrebbe essere storia. La formazione allenata da Didier Deschamps ha una tale qualità a livello individuale che per i rossocrociati di Vladimir Petkovic le speranze del passaggio di turno sono molto scarse.

Se si guarda ai precedenti, il bilancio della Svizzera in 38 gare contro la Francia è V12 P10 S16. Tuttavia in partite ufficiali gli svizzeri non hanno mai battuto Les Bleus (P4 S2) e questo la dice lunga sulle difficoltà che dovranno affrontare, senza tener conto dell’oggettiva forza della rosa transalpina. Il tridente che vedremo questa sera formato da Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e da Karim Benzema fa davvero tremare i polsi, senza contare quanta classe ed esperienza ci sia in altri reparti.

Il tecnico della selezione francese Deschamps, però, vuole tenere sulla corda i suoi uomini: “Anche se hanno giocato una brutta partita contro l’Italia, la Svizzera è da temere perché hanno dei calciatori di qualità. Ogni partita fa storia a sé e guardate la sfida tra gli azzurri e l’Austria e quanto gli uomini di Mancini hanno sofferto“, ha sottolineato il tecnico transalpino.

Foto: LaPresse