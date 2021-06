E’ andata in archivio una nuova avvincente giornata di sfide per quanto concerne la Coppa America 2021 di calcio. Come al solito grande intensità e agonismo nella partita che ha visto opposte Urugay e Cile che si è conclusa sul punteggio di 1-1.

Al 26′ ad aprire le marcature ci ha pensato Vargas lesto a colpire di prima intenzione su un pallone vagante dall’interno dell’area beffando Muslera. La reazione degli uruguaiani è arrivata ma nel secondo tempo, per la precisione al 66′, quando su un tiro di Suarez il pallone viene beffardamente deviato da Vidal e finisce in rete.

Fatica non poco l’Argentina per piegare la resistenza del Paraguay. La Selección sblocca il risultato al 10′ con Di Maria che imbecca splendidamente Gomez che infila con una bella conclusione Silva. Un successo di misura ma estremamente importante per l’Albiceleste.

Messi e compagni sono in testa al Gruppo A di Coppa America con 7 punti ottenuti in 3 partite. Alle spalle dell’Argentina c’è il Cile con 5 punti. A seguire tre squadre che hanno giocato una partita in meno ovvero Paraguay con 3 punti, Uruguay con 1 punto e Bolivia ferma a 0.

Foto: LaPresse