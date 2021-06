Antonio Conte è tra gli spettatori interessanti di questi Europei 2021 di calcio. Lui, che ha concluso la propria avventura a Milano con l’Inter vincendo lo Scudetto, è senza panchina e si gode questo periodo di pausa osservando gli incontri della rassegna continentale.

Nel suo passato, poi, c’è stato anche l’impegno da CT della Nazionale, ricordando il percorso di Euro 2016 interrotto ai quarti di finale contro la Germania, vittoriosa ai calci di rigore. Di acqua ne è passata sotto i ponti e in questo lasso di tempo la selezione del Bel Paese è dovuta passare dall’amarissima serata di San Siro del novembre 2017 (mancata qualificazione ai Mondiali 2018) alla gestione di Roberto Mancini che finora ha riservato più luci che ombre.

La Nazionale, infatti, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale vincendo tutte le partite e senza subire gol nei tre incontri con Turchia, Svizzera e Galles. “Il giudizio sull’Italia è sicuramente positivo, ha fatto vedere unità intenti e grande voglia, questo lascia ben sperare, mentre tra le altre squadre non vedo sorprese, anche la Germania la vedo favorita e può arrivare fino in fondo. Non ho visto grandissime sorprese“, le parole di Conte (fonte: Ansa).

L’ex tecnico dell’Inter ha poi aggiunto: “L’Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita. Si pone come una delle candidate ad arrivare fino in fondo. La cosa che mi sta piacendo di più è che trasmette sicurezza, c’è grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questa è la cosa più importante quando si vuole ambire a risultati importanti. E’ importante che non prenda gol. Bisogna aspettare partite più impegnative, ma bisogna essere fiduciosi perché questi risultati non possono essere un caso“, la chiosa dell’allenatore nostrano.

Foto: LaPresse