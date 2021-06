La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini si sta preparando in vista del secondo impegno del Gruppo A degli Europei 2021 di calcio contro la Svizzera.

Gli azzurri, usciti vittoriosi dal primo match contro la Turchia (3-0), vogliono confermarsi contro gli elvetici, mettendo di fatto in ghiaccio la qualificazione alla seconda fase. In questo momento la selezione di Mancini è al comando del proprio raggruppamento, visto il pari tra la squadra rossocrociata e il Galles.

C’è fiducia e consapevolezza nel gruppo nostrano, forte di 28 risultati utili consecutivi e di nove vittorie in fila negli ultimi nove incontri nei quali non è stata subita alcuna realizzazione. Un progetto, quindi, che parte da lontano, dopo l’amara mancata qualificazione ai Mondiali del 2018: “Dopo aver toccato il punto più basso non andando ai Mondiali, l’obiettivo è stato subito quello di cercare di vincere questo Europeo. Sappiamo che ci possiamo arrivare, ci crediamo, ma dobbiamo rimanere con piedi per terra e lavorare uniti di gruppo con la testa e concentrati verso ogni partita. Solo così possiamo aspirare di giocarci la finale“, le parole dell’attaccante della Nazionale Andrea Belotti in un’intervista pubblicata dal sito dell’UEFA e riportata dall’Ansa.

“Tra noi c’è un grande senso di appartenenza, sappiamo tutti quanto è importante questa maglia e quanto è importante far bene, abbiamo dentro di noi un dovere, ma anche tanta voglia di riscatto e questo ci serve per tirare fuori sempre qualcosa in più. Mancini è stato bravissimo perché ha dato serenità e fiducia a tutti i giocatori. Ha ridato entusiasmo, ha rifatto sentire l’importanza di ogni giocatore dentro al gruppo. Poi essendo anche un grande allenatore ci ha dato delle idee di gioco, ci ha messi in campo in un determinato modo in cui ognuno può esaltare le proprio caratteristiche“, ha evidenziato il “Gallo”.

Una squadra che, pur non avendo il fuoriclasse assoluto, ha calciatori dotati anche di ottima tecnica: “Ci sono giocatori di qualità come Insigne e Berardi, dietro a loro anche Jorginho, Barella, Verratti, oltre ai vari Chiesa e Bernardeschi. Tutti da un momento all’altro possono inventarsi una giocata“.

E dunque, in vista di quel che sarà, l’Italia ha voglia di incamerare la seconda vittoria per mettersi a riparo da sgradite sorprese e pensare agli ottavi di finale con fiducia.

Foto: LaPresse