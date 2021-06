Calcio a 5, Italia-Olanda 6-4: gli azzurri vincono anche la seconda amichevole contro gli Oranje. De Matos scatenato!

L’Italia concede il bis. Dopo la vittoria di ieri – in rimonta e di misura – per 3-2 sull’Olanda, oggi la nazionale di Bellarte si è ripetuta imponendosi 6-4, in un altro test contro la compagine Oranje.

LA CRONCA DEL MATCH

Nel primo tempo a partire forte sono gli ospiti, con Bouzambou protagonista in entrambe le metà campo: il giocatore olandese prima si rende autore di un autogol poi però, riversandosi in attacco, trova il modo di pareggiare le cose. E’ 1-1, ma dura pochissimo: botta vincente di Bouyouzan per il temporaneo 1-2, che viene ribaltato dagli azzurri grazie alle firme di Achilli e De Matos.

Si va al riposo sul 3-2. Match scoppiettante: è un prologo di ciò che accadrà nella ripresa.

De Matos fa 4-2, ma Velseboer non ci sta: arriva la doppietta del “tulipano” che fa in un amen il 4-3 e il 4-4.

Si entra nel rettilineo finale, quello degli ultimi seicento secondi, col match apertissimo. L’Italia fiuta la possibilità di piazzare una zampata vincente. Si accende ancora un incontenibile e tarantolato De Matos che nel finale è spietato nell’infilare il poker personale e in particolare i gol del 5-4 e del 6-4: marcature fondamentali e pesanti che consegnano agli azzurri un successo importante e sofferto.

IL TABELLINO

ITALIA-PAESI BASSI 6-4 (3-2 p.t.)

ITALIA: Mammarella, Esposito, Stringari, De Matos, Merlim, Motta, Di Eugenio, Gargantini, Murilo, Fantecele, Gui, Molitierno, Arillo, Achilli. Ct: Massimiliano Bellarte

PAESI BASSI: Kijk, Bouzambou, Mossaoui, Velseboer, Attahiri, El Ghannouti, Ceyar, Makraou, Bouyouzan, De Wit, Martinus, Van den Eijden, Bouzit, Charraoui. Ct:

MARCATORI: 8’06” p.t. aut. Bouzambou (I), 8’45” Bouzambou (PB), 9’49” Bouyouzan (PB), 12’56” Achilli (I), 16’37” e 6’38”s.t. De Matos (I), 8’37” e 9’34” Velseboer (PB), 18’04” e 19’49” De Matos (I)

AMMONITI: Murilo (I)

ESPULSI: Charroui (PB) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Dario Pezzuto (ITA), Chiara Perona (ITA), Giulio Colombin (ITA), CRONO: Simone Zafino (ITA)

FOTO: Divisione Calcio a 5