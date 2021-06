BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021, La prima volta per Luca/Bertozzi e Lupo/Casellato

Sono andati a segno al primo tentativo. Jennifer Luca e Nicol Bertozzi nel femminile e Andrea Lupo e Tommaso Casellato difficilmente si scorderanno la tappa di Pesaro. Le due coppie vincitrici del primo appuntamento del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021, in scena al Circolo Maracanà Beach Sport, hanno infatti giocato assieme per la prima volta e si sono imposti immediatamente.

Una bella soddisfazione per i più giovani Bertozzi, 21enne, e Casellato, 19enne, guidati entrambi da due più esperti beacher come Luca e Lupo. Un gran bella manifestazione che ha rotto il ghiaccio ed è partita dalle Marche per andare lungo lo Stivale per quattro mesi. Ben 36 le coppie tra maschile e femminile che si sono date battaglia in una due giorni di grande contenuto tecnico e agonistico.

In finale maschile la coppia romana ha sconfitto per 2-0 un altro romano, amico e rivale in campo di vecchia data come Luca Colaberardino, in tandem con Francesco De Luca. “Sto imparando sempre di più da un giocatore esperto come Lupo – dice il più giovane Casellato – prendo molti spunti e sto migliorando. Vogliamo crescere e misurarci con i più forti per capire a che livello siamo”. Fa eco il suo compagno dell’IBeach Andrea Lupo: “Mi affascinava molto l’idea di giocare con un ragazzo giovane, è sempre uno stimolo per noi che possiamo mettere l’esperienza, lo ringrazio perché mi sopporta, abbiamo deciso di giocare assieme, vediamo come possiamo crescere”.

A una coppia romana ce ne è un’altra roma-gnola infatti nel tabellone femminile il successo ha arriso alla romana della BVA Jennifer Luca e alla romagnola Nicol Bertozzi scuola BVU. Le due in finale hanno sconfitto in rimonta, dopo esser state sotto 1-0, il duo Silvia Leonardi e Giulia Moltrasio di Cesena e Rimini della Dream Beach. “E’ stata una bellissima vittoria, ci siamo trovate subito molto bene, è nato tutto per caso, ci siamo sentite e abbiamo detto, proviamo e vediamo dove possiamo arrivare. Sono le vittorie più belle, perché inaspettate”, ha detto Luca. Mentre Bertozzi ha dichiarato: “Nel primo set siamo partite intimorite, poi con uno sguardo ci siamo riaccese e abbiamo detto: diamo tutto, cercando di esprimere il nostro gioco e come va va, ottima prestazione. Vediamo se continueremo assieme perché giochiamo con altre ragazze, ci siamo divertite e non mancherà un’altra occasione, ci vediamo a Maccarese”. Prossima tappa sarà proprio l’Acqua & Sale, a pochi chilometri dalla Capitale. Dallo scorso anno il Tour è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione ASI, mentre Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Moltrasio/Leonardi-Stacchiotti/Langellotti 2-0 (21-19, 22-20), Luca/Bertozzi-Mariotti/Scarponi 2-0 (21-14, 21-17).

Finale 3. posto: Stacchiotti/Langellotti-Mariotti/Scarponi 2-0 (21-10, 21-16)

Finale 1. posto: Luca/Bertozzi-Moltrasio/Leonardi 2-1 (8-21, 21-14, 15-11)

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Lupo/Casellato-Croati/De Leo 2-0 (21-15, 25-16), Colaberardino/De Luca-Taramasco/Balestra 2-1 (14-21, 21-16, 16-14)

Finale 3. posto: Taramasco/Croati-De Leo/Balestra 2-0 (21-14, 21-15)

Finale 1. posto: Lupo/Casellato-Colaberardino/De Luca 2-0 (21-16, 21-19)

LE TAPPE

3-4 luglio – Maccarese (RM), Stabilimento Acqua & Sale

24-25 luglio – Bellaria (RN), Polo Est

31 luglio-1 agosto – Gizzeria (CZ), Cool Bay Resort

7-8 agosto – Cesenatico (FC), Spiaggia libera grattacielo

28-29 agosto – Pescara, La Prora

18-19 settembre – Viareggio (LU), Bagno Flora

25-26 settembre – Otranto (LE), Balnarea Beach