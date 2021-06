Boxe: Guido Vianello sfiderà Dante Stone a Las Vegas

Sarà il pugile dell’Arizona Dante Stone (5-1, dunque al 7° combattimento in carriera) l’avversario di Guido Vianello il 19 giugno a Las Vegas. Si tratterà della nona volta da professionista per il pugile di Roma che da poco più di un mese ha compiuto 27 anni.

Sarà in particolare il Virgin Hotel a ospitare la sfida tra i due, all’interno di un programma che è stato messo in piedi dalla Top Rank. Per Vianello è la settima volta consecutiva nella Sin City, che finora l’ha accompagnato con sei vittorie e un pareggio, nell’ultimo combattimento con Kingsley Ibeh (Stati Uniti).

Il main event è in questa fattispecie il titolo mondiale dei pesi gallo per le cinture WBC e IBF in palio tra il giapponese Naoya Inoue, già iridato in tre diverse categorie di peso, e il filippino Michael Dasmarinas.

Stone è un pugile ventiseienne che ha finora combattuto tra Stati Uniti e Messico, dividendo equamente gli impegni tra i due Paesi in questione. Si tratta del suo primo confronto con un avversario della caratura di Vianello.

