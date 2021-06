Berrettini-Djokovic, le quote per le scommesse al Roland Garros: italiano sfavorito per i bookmakers

Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros 2021, secondo Slam di questa intensa stagione di tennis. Il romano incrocerà il serbo nella sessione serale di mercoledì 9 giugno (non prima delle ore 20.00), si preannuncia una contesa estremamente vibrante e avvincente, dove il nostro portacolori cercherà l’impresa contro il numero 1 al mondo sulla terra rossa di Parigi. Il numero 9 del ranking ATP non è sceso in campo negli ottavi di finale, dove ha sfruttato il ritiro dello svizzero Roger Federer, mentre il suo avversario è reduce dalla battaglia campale contro Lorenzo Musetti (ha dovuto rimontare dallo 0-2).

Matteo Berrettini partirà con tutti gli sfavori del pronostico, ma ha comunque i mezzi per impensierire il fuoriclasse slavo e cercare il colpaccio che gli permetterebbe di volare in semifinale contro il vincente del match tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’argentino Diego Schwartzman. I bookmakers sono sicuri dell’esito dell’incontro e infatti le quote per le scommesse sono schiaccianti: il successo del nostro portacolori è dato addirittura a 4.34, mentre l’affermazione di Djokovic è quotata 1.22. E la quota per il successo finale di Berrettini al Roland Garros? Addirittura 33.00 contro 1.55 di Nadal e 4.50 di Djokovic.

Foto: Lapresse