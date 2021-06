Berrettini-Coria oggi, Roland Garros 2021: orario, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Il Roland Garros 2021 si avvia verso la conclusione della prima settimana. Quest’oggi, giovedì 3 giugno, si concluderanno le partite di secondo turno, e tra i protagonisti c’è anche Matteo Berrettini, che affronterà l’argentino Federico Coria.

Il numero 9 del mondo viene da un debutto a larghissimi tratti brillanti contro Taro Daniel, pagando uno dei pochi momenti di vuoto al servizio con la concessione del terzo set. Il romano può dirsi in discreta forma e ha messo nel mirino almeno gli ottavi di finale, dove potrebbe affrontare Roger Federer.

Prima c’è da pensare al sudamericano, non talentuoso come il fratello Guillermo ma sicuramente giocatore rispettabile, che ha battuto Feliciano Lopez in tre set. Matteo sa come batterlo, dopo il 2/2 risalente a San Benedetto del Tronto 2017 e agli Internazionali d’Italia dello scorso anno.

Il match tra Matteo Berrettini e Federico Coria si disputerà domani alle ore 11:00 sul Court Simonne Mathieu. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

Foto: LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso