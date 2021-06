Beach volley, World Tour Sofia 2 2021: Italia terza con Cottafava e Dal Corso

Ancora un derby a decidere quale coppia italiana sarebbe dovuta salire sul podio nel torneo 1 stella di Sofia 2: alla fine la spuntano Gianluca Dal Corso e Samuele Cottafava che riescono ad avere la meglio sui “compagni” avversari Windisch/Marchetto in questa strana sfida tra le due coppie divise e incrociate per l’occasione.

Cottafava/Dal Corso hanno vinto 2-0 ma il risultato non deve ingannare. E’ stata una partita tiratissima ed i due set si sono conclusi entrambi in volata: 21-19 il primo, ed ai vantaggi, 23-21, il secondo. Per Cottafava è un ritorno sul podio, per Gianluca Dal Corso è il primo nella brevissima carriera nel World Tour, speriamo di una lunga serie.

In finale la vittoria è andata ai russi Bakhnar/Samoday che hanno sconfitto 2-0 (21-17, 21-19) i portoghesi Pedrosa/Campos. La coppia portoghese aveva sconfitto in semifinale 2-0 (21-19, 21-19) gli azzurri Marchetto/Windisch, mentre nella seconda semifinale Bakhnar/Samoday avevano vinto in rimonta la battaglia contro gli azzurri Cottafava/Dal Corso 2-1 (19-21, 21-15, 18-16).

In campo femminile interessante il successo della coppia ucraina Khmil / Lazarenko, campionesse d’Europa lo scorso settembre ad Izmir nella categoria Under 20, e capaci di vincere già il loro primo torneo del World Tour. La coppia ucraina ha travolto in finale 2-0 (21-17, 21-15) le favorite venezuelane Gabi/Agudo, teste di serie numero 1.

Terzo gradino del podio per la coppia statunitense Wheeler/Quiggle, che ha sconfitto 2-0 (21-15, 21-11) le austriache Klinger/Klinger. Così le due semifinali disputate in mattinata: Khmil/Lazarenko (Ukr)-Wheeler/Quiggle (Usa) 2-0 (21-19, 21-19), Agudo/Gabi-Klinger/Klinger 2-1 (21-18, 19-21, 15-11).

Foto: FIVB