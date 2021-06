Un mix di problemi fisici e stanchezza costa carissimo alla coppia azzurra composta da Enrico Rossi e Adrian Carambula che si ferma sul più bello, esce al primo turno dal torneo 4 stelle di Ostrava e ora non può che fare il tifo contro le tre coppie dirette rivali per la qualificazione olimpica attraverso ranking per festeggiare la sospirata qualificazione alle Olimpiadi 2021. Arriva una sconfitta pesante contro i cileni Grimalt/Grimalt che però non sono neanche a metà del percorso per cercare di superare gli azzurri, a cui anche il sorteggio potrebbe dare una mano perchè se dovesse prevedere prima delle semifinali un incrocio fra due delle tre coppie che potrebbero superarli e relegarli al sedicesimo posto del ranking olimpico sarebbe già qualificazione per loro prima ancora di iniziare i sedicesimi di finale.

Contro Grimalt/Grimalt la sfida era iniziata bene per gli azzurri che sono stati in vantaggio nel primo set fino al 14-11, poi il recupero della coppia cilena e il tourbillon di emozioni dei vantaggi con Grimalt/Grimalt che riescono ad avere la meglio 28-26. Enrico Rossi accusa un problema muscolare, si tocca più volte tra il gluteo e la schiena ed è costretto anche a chiedere un time out medico a metà del secondo set che gli azzurri dominano con il punteggio di 21-14. Nel tie break partono meglio i cileni che mantengono uno o due break di vantaggio fino al 12-10 poi operano il break finale che regala loro il successo e ancora una piccola speranza: 15-11.

Ottavi di finale già conquistati, dunque, da Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno sconfitto 2-0 la coppia russa Liamin/Myskiv, soffrendo solo nella prima parte dei due set disputati. Nel primo parziale gli azzurri si trovano a rincorrere (7-9) ma non perdono contatto con gli avversari e alzano il ritmo nel finale riuscendo a vincere 21-18. C’è battaglia solo nella parte iniziale del secondo set con i russi che riescono a tenere il ritmo di Lupo/Nicolai fino al 10-10, poi lo scatto degli azzurri (15-11) che apre loro la strada per il successo con il punteggio di 21-14.

Non basta, invece, un ottima prova, la seconda consecutiva, ai giovani azzurri Windisch e Cottafava per vincere il girone ma l’impressione è che sempre più questa coppia si stia calando nel mood del World Tour. La dimostrazione arriva nel match contro una coppia scafata come quella statunitense composta da Gibb e Crabb. Primo set con gli statunitensi sempre avanti fino al 20-17, poi due set ball annullati dagli azzurri che non possono evitare di subire il punto nel terzo: 21-19.

Grande equilibrio anche nel secondo parziale, giocato tutto punto a punto e finale con Windisch/Cottafava che annullano altri due match ball ma sul terzo arriva l’errore di Cottafava che regala il successo agli statunitensi: 23-21. La giovane coppia italiana dovrà passare dai sedicesimi di finale.

Finali primo posto gironi maschili: Perusic/Schweiner (CZE)-Samoilovs/Smedins (LAT) 2_1 (18-21, 21-16, 15-12), Mol/Sørum (NOR)-Crabb/Gibb (USA) 2-0 (21-19, 21-15), Cherif/Ahmed (QAT)-Fijalek/Bryl (POL) 2-1 (15-21, 27-25, 15-10), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Ehlers/Flüggen (GER) 2-0 (21-16, 21-11), Windisch/Cottafava (ITA)-Crabb/Bourne (USA) 0-2 (19-21, 21-23), Saxton/O’Gorman (CAN)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 1-2 (21-17, 17-21, 11-15), Kantor/Losiak (POL)-Seidl/Waller (AUT) 2-0 (21-17, 21-13), Liamin/Myskiv (RUS)-Nicolai/Lupo (ITA) 0-2 (18-21, 14-21).

Finali terzo posto gironi maschili: Menéndez/Huerta (ESP)-Herrera/Gavira (ESP), Manas/Sedlak (CZE)-Dollinger/Wickler (GER), Bercik/Dumek (CZE)-Andre/George (BRA) 0-2 (13-21, 18-21), Åhman/Hellvig (SWE)-Varenhorst/van de Velde (NED) 0-2 (13-21, 18-21), Carambula/Rossi (ITA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 1-2 (26-28, 21-14, 11-15), Semenov/Leshukov (RUS)-Plavins/Tocs (LAT) 2-0 (21-12, 21-16), Boermans/de Groot (NED)-Lucena/Dalhausser (USA), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Doppler/Horst (AUT).

