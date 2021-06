Beach volley, World Tour 2021, Sofia2. Doppia coppia azzurra qualificata al main draw! They/Breidenbach out per un soffio

L’Italia sfiora il tris ma può comunque gioire dopo la giornata dedicata alle qualificazioni nel secondo torneo 1 stella di Sofia. Saranno ben quattro le coppie azzurre in tabellone principale maschile: ad Abbiati/Andreatta, teste di serie numero 1, e a Windisch/Marchetto, teste di serie numero 3, si aggiungono infatti Cottafava/Dal Corso e Ranghieri/Viscovich che riescono a superare il non facile ostacolo delle qualificazioni. Non ci riescono, invece, in campo femminile They/Breidenbach al loro primo torneo internazionale assieme.

I tecnici della Nazionale maschile hanno rimescolato le carte, dividendo le coppie anche per poter regalare qualche punto in più a Dal Corso e Marchetto che hanno diviso la loro coppia per l’incrocio con Windisch/Cottafava, reduci dall’ottimo 17mo posto di Ostrava. Cottafava/Dal Corso hanno debuttato battendo 2-0 (21-13, 21-18) i brasiliani Joao Victor/Isac, anche loro al debutto internazionale. Nel secondo turno contro gli statunitensi Boag/Brewster la coppia italiana ha sofferto nel primo set vinto 21-19 e ha dominato il secondo parziale 21-11.

Primo tabellone principale assieme per Alex Ranghieri e Marco Viscovich che, dopo essere usciti con un pizzico di sfortuna, nelle qualificazioni di Sochi e Ostrava (due tornei 4 stelle) centrano l’ingresso in main draw. Successo al primo turno per gli azzurri contro i padroni di casa bulgari Stoyanov/Kalchev con un convincente 2-0 (21-14, 21-16). Nel secondo torneo grande sofferenza per Ranghieri/Viscovich nel primo set contro gli sloveni Pokersnik/Bosniak e poi successo netto (21-15) nel secondo parziale.

In campo femminile They/Breidenbach avevano iniziato con il piede giusto la oro prima avventura internazionale assieme vincendo la battaglia del primo turno 2-1 (24-22, 30-32, 15-6) contro le austriache Freiberger/Fink. Le azzurre, però, si sono fermate nella sfida decisiva contro le ucraine Khmil/Lazarenko che si sono aggiudicate il match in rimonta con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-10).

Primo turno qualificazioni femminili: Wheeler/Quiggle (USA)-Gretarsdottir/Vigfusdottir (ISL) 2-0 (21-10, 21-10), Piersma/Piersma (NED)-Harnett/Dormann (CAN) 1-2 (20-22, 21-18, 8-15), Khmil/Lazarenko (UKR)-Vasvári/Vasvári (HUN) 2-0 (21-9, 21-11), They/Breidenbach (ITA)-Freiberger/Fink (AUT) 2-1 (24-22, 30-32, 15-6), Schermerhorn/Davis (USA)-Carol Horta/Cacá Richa (BRA) 2-0 (21-17, 21-18), Pinheiro/Castro (POR)-Friedl/Pfeffer (AUT) 1-2 (21-15, 17-21, 11-15), Betschart/Hübscher (SUI)-Manavi/Kalamaridou (GRE) 2-0 (21-17, 21-17), Petrova/Todeva (BUL)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 0-2 (14-21, 14-21)

Secondo turno qualificazioni femminili: Wheeler/Quiggle (USA)-Harnett/Dormann (CAN) 2-0 (21-15, 21-16), Khmil/Lazarenko (UKR)-They/Breidenbach (ITA) 2-1 (19-21, 21-19, 15-10), Schermerhorn/Davis (USA)-Friedl/Pfeffer (AUT) 2-1 (14-21, 21-13, 15-12), Betschart/Hübscher (SUI)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 1-2 (21-16, 15-21, 12-15).

Semifinali gironi femminili. Pool A: Agudo/Gabi (VEN)-Racheva/Nikolova (BUL), Schermerhorn/Davis (USA)-Olsen/Trans (DEN). Pool B: Wheeler/Quiggle (USA)-Mishonova/Stanchulova (BUL), Legieta/Gromadowska (POL)-Dave/Starikov (ISR). Pool C: Tolentino/Savonije (AHO)-Dinova/Koleva (BUL), Klinger/Klinger (AUT)-Khmil/Lazarenko (UKR). Pool D: Kyoseva/Kindova (BUL)-Hladun/Baburina (UKR), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)-Kotnik/Lovsin (SLO)

Primo turno qualificazioni maschili: Cottafava/Dal Corso (ITA)-João Vitor/Isac (BRA) 2-0 (21-13, 21-18), Milic/Kolaric (SRB)-Boag/Brewster (USA) 0-2 (16-21, 18-21), Mewhirter/Roberts (USA)-Bello/Bello (ENG) 2-0 (21-19, 21-15), Hajós/Stréli (HUN)-Fredericks/Williams (RSA) 2-0 (21-18, 21-19), Schnetzer/Petutschnig (AUT)-Platre/Patte (FRA) 1-2 (21-16, 18-21, 19-21), Appelgren/Herrmann (SWE)-Nouh/Mazin (OMA) 2-1 (21-23, 21-15, 15-13), Pokeršnik/Bošnjak (SLO)-Haitham/Ahmed (OMA) 2-0 (21-15, 21-14), Stoyanov/Kalchev (BUL)-Ranghieri/Viscovich (ITA) 0-2 (14-21, 16-21)

Secondo turno qualificazioni maschili: Cottafava/Dal Corso (ITA)-Boag/Brewster (USA) 2-0 (21-19, 21-11), Mewhirter/Roberts (USA)-Hajós/Stréli (HUN) 0-2 (20-22, 17-21), Platre/Patte (FRA)-Appelgren/Herrmann (SWE) 2-0 (21-17, 21-16), Pokeršnik/Bošnjak (SLO)-Ranghieri/Viscovich (ITA) 0-2 (25-27, 15-21).

Semifinali gironi maschili. Pool A: Abbiati/Andreatta (ITA)-Grozdanov/Latunov (BUL), Seiser/Kindl (AUT)-Hoey/MacNeil (CAN). Pool B: Bakhnar/Samoday (RUS)-Neshev/Raev (BUL), Ranghieri/Viscovich (ITA)-Ertl/Kratz (AUT). Pool C: Windisch/Marchetto (ITA)-Stoyanov/Gradinarov (BUL), Pedrosa/Campos (POR)-Pokeršnik/Bošnjak (SLO). Pool D: Mehandzhiyski/Kostov (BUL)-Platre/Patte (FRA), Cottafava/Dal Corso (ITA)-Hajós/Stréli (HUN).

Foto Fivb