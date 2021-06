Beach volley, World Tour 2021 Ostrava. Nicolai/Lupo: che rimonta! Menegatti/Orsi Toth subito fuori

Si ferma subito il cammino di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nel torneo di Ostrava, mentre prosegue quello di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che vincono al debutto contro gli austriaci Doppler/Horst. L’esperta coppia austriaca si presenza in campo agguerrita e scatta avanti nettamente nel primo set: 16-13. Gli azzurri tornano sotto e operano il sorpasso (17-18) ma nel finale sono gli austriaci a spuntarla ai vantaggi: 23-21.

Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 17 pari, poi arriva lo scatto decisivo degli azzurri che annichiliscono i rivali con un break di 4-0 e pareggiano il conto (21-17). Nel tie break gli austriaci non si risollevano ed è dominio di Lupo/Nicolai che si impongono con un secco 15-6. Lupo/Nicolai affronteranno nella finale del girone domattina alle 9.50 i russi Liamin/Myskiv, che hanno sconfitto Alvaro Filho/Alison. In campo alle 9 Windisch/Cottafava per la finale del girone contro gli statunitensi Bourne/Crabb, mentre Carambula/Rossi affronteranno per restare nel torneo e per conquistare il pass per Tokyo i cileni Grimalt/Grimalt alle 10.40.

Niente da fare, invece, per Menegatti/Orsi Toth che subiscono la “vendetta” delle olandesi Schoon/Stam e stavolta sono loro a dover uscire di scena dopo sole due partite con un 25mo posto che non può certo soddisfarle. Primo set senza storia con le olandesi che si impongono 21-14. Nel secondo parziale la reazione delle azzurre porta Menegatti/Orsi Toth avanti nella parte centrale fino al 21-18 che riapre il match. Nel tie break si gioca punto a punto ma stavolta sono le olandesi a spuntarla: 15-13.

Semifinali gironi maschili. Pool A: Perusic/Schweiner (CZE)-Menéndez/Huerta (ESP) 2-0 (21-13, 27-25), Samoilovs/Smedins (LAT)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (17-21, 21-19, 15-11). Pool B: Mol/Sørum (NOR)-Manas/Sedlak (CZE) 2-0 (21-16, 21-16), Crabb/Gibb (USA)-Dollinger/Wickler (GER) 2-1 (21-15, 18-21, 17-15). Pool C: Cherif/Ahmed (QAT)-Bercik/Dumek (CZE) 2-0 (21-14, 21-17), Fijalek/Bryl (POL)-Andre/George (BRA) 2-0 (21-15, 21-14). Pool D: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Åhman/Hellvig (SWE) 2-0 (21-18, 21-17), Varenhorst/van de Velde (NED)-Ehlers/Flüggen (GER) 1-2 (21-13, 19-21, 13-15). Pool E: Carambula/Rossi (ITA)-Windisch/Cottafava (ITA) 1-2 (23-25, 25-17, 20-22), Crabb/Bourne (USA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-16). Pool F: Semenov/Leshukov (RUS)-Saxton/O’Gorman (CAN) 1-2 (21-17, 20-22, 13-15), Plavins/Tocs (LAT)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 0-2 (20-22, 19-21). Pool G: Kantor/Losiak (POL)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-12, 21-18), Lucena/Dalhausser (USA)-Seidl/Waller (AUT) 1-2 (20-22, 21-15, 12-15). Pool H: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Liamin/Myskiv (RUS) 1-2 (12-21, 21-12, 14-16), Nicolai/Lupo (ITA)-Doppler/Horst (AUT) 2-1 (21-23, 21-17, 15-6).

Finali primo posto gironi maschili: Perusic/Schweiner (CZE)-Samoilovs/Smedins (LAT), Mol/Sørum (NOR)-Crabb/Gibb (USA), Cherif/Ahmed (QAT)-Fijalek/Bryl (POL), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Ehlers/Flüggen (GER), Windisch/Cottafava (ITA)-Crabb/Bourne (USA), Saxton/O’Gorman (CAN)-Brouwer/Meeuwsen (NED), Kantor/Losiak (POL)-Seidl/Waller (AUT), Liamin/Myskiv (RUS)-Nicolai/Lupo (ITA).

Finali terzo posto gironi maschili: Menéndez/Huerta (ESP)-Herrera/Gavira (ESP), Manas/Sedlak (CZE)-Dollinger/Wickler (GER), Bercik/Dumek (CZE)-Andre/George (BRA), Åhman/Hellvig (SWE)-Varenhorst/van de Velde (NED), Carambula/Rossi (ITA)-Grimalt/Grimalt (CHI), Semenov/Leshukov (RUS)-Plavins/Tocs (LAT), Boermans/de Groot (NED)-Lucena/Dalhausser (USA), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Doppler/Horst (AUT).

Finali primo posto gironi femminili: Agatha/Duda (BRA)-Bieneck/Schneider (GER) 2-0 (21-15, 21-17), Pavan/Melissa (CAN)-Bansley/Brandie (CAN) 1-2 (23-25, 21-14, 9-15), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Borger/Sude (GER) 2-0 (21-14, 21-19), Alix/April (USA)-Keizer/Meppelink (NED) 0-2 (19-21, 19-21), Talita/Taiana Lima (BRA)-Liliana/Elsa (ESP) 2-0 (21-14, 21-15), Kozuch/Ludwig (GER)-Hüberli/Betschart (SUI) 0-2 (17-21, 12-21), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Megan/Nicole (CAN) 2-0 (21-15, 21-15), Hermannova/Slukova (CZE)-Sponcil/Claes (USA) 1-2 (21-17, 15-21, 15-17)

Finali terzo posto gironi femminili: Williams/Stochlova (CZE)-Stockman/Kolinske (USA) 0-2 (17-21, 13-21), Schoon/Stam (NED)-Menegatti/Orsi Toth (ITA) 2-1 (21-14, 18-21, 15-13), Frolova/Voronina (RUS)-Barbara/Carol (BRA) 0-2 (13-21, 10-21), Kvapilova/Kubickova (CZE)-Ishii/Murakami (JPN) 0-2 (12-21, 15-21), Dabizha/Rudykh (RUS)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-0 (27-25, 21-19), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (17-21, 18-21), Soria/Carro (ESP)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 1-2 (15-21, 21-19, 10-15), Amaranta/Lobato (ESP)-Wojtasik/Kociolek (POL) 1-2 (19-21, 21-19, 7-15).

Sedicesimi di finale femminili: Megan/Nicole (CAN)-Schoon/Stam (NED), Pavan/Melissa (CAN)-Ishii/Murakami (JPN), Alix/April (USA)-Wojtasik/Kociolek (POL), Liliana/Elsa (ESP)-Stockman/Kolinske (USA), Borger/Sude (GER)-Kravcenoka/Graudina (LAT), Bieneck/Schneider (GER)-Behrens/Ittlinger (GER), Hermannova/Slukova (CZE)-Dabizha/Rudykh (RUS), Kozuch/Ludwig (GER)-Barbara/Carol (BRA).

Foto Fivb