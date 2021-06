Beach volley, Campionato Italiano 2021 Sanremo. Seconda tappa tra novità e conferme. Le liste di ingresso

Da Terracina a Sanremo il passo è breve. La carovana del Campionato Italiano di beach volley si ferma in Liguria per il secondo Serie Nazionale della stagione estiva. Non saranno al via le due coppie che hanno trionfato a Terracina una settimana fa, Michieletto/Lantignotti in campo femminile e Ranghieri/Manni tra gli uomini ma saranno tanti i protagonisti al via sulla sabbia ligure a partire dalle qualificazioni di domani.

In campo femminile ancora una volta le teste di serie numero 1 sono Toti e Jessica Allegretti, terze una settimana fa, seguite dalle finaliste di Terracina Annibalini/Calì. Gradini e Frasca sono teste di serie numero 3 e le numero 4 sono Giacosa e Dalmazzo, unitesi per l’occasione. A seguire Franzoni/Zuccarelli, Leoni/Leonardi, Colombi/Bechis, Aime/Cimmino, Boscolo/Boscolo e con la wild card l’alzatrice del Bisonte Firenze Carlotta Cambi, vice-campionessa del mondo indoor in carica, in coppia con Eleonora Gili. In qualificazione da tenere d’occhio D. Allegretti/Luca, Gabrielli/Ferraris, le giovani azzurre Mattavelli/Gottardi e Tega/Bianchi.

In campo maschile dopo il quarto posto di Terracina, Abbiati/Andreatta sono nuovamente teste di serie numero 1, seguiti da una coppia che fa il suo debutto stagionale, Cecchini/M. Ingrosso, poi Alfieri/Sacripanti numero 3 e Marco Caminati, stavolta in coppia con Carlo Bonifazi al numero 4. A seguire Carucci/Ceccoli, Lupo/Casellato, Benzi/Do Nascimento, Titta/Tailli, Chinellato/Michieli, Goldstein/Lanciano. In qualificazione tante le coppie interessanti: Geromin/Camozzi, Giumelli/Seregni, Pistolesi/Siccardi, Tascone/Crusca.

Oggi sono in programma le sfide di qualificazione con sei coppie maschili e femminili che entreranno nel tabellone principale, le cui sfide sono in programma da sabato mattina e saranno riprese da OA Sport, in diretta sabato e domenica sulla web tv Sport2u, visibile in tutte le pagine del sito.

Foto LPS