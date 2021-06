Beach volley, Campionato Italiano 2021 Sanremo. Abbiati/Andreatta: percorso netto!

La riviera ligure è ritornata ai grandi fasti degli anni 2000 quando il Beach volley italiano era ancora targato RCS. E’ infatti Sanremo ad ospitare, in questo weekend, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto e che anche per questa occasione ha avuto un successo di coppie iscritte.

Tra le novità, oltre l’inaspettata coppia formata da Marco Caminati e Carlo Bonifazi, il giovane duo israeliano, Goldstein/Lanciano che è giunto in Italia per fare esperienza, ma che è uscito dopo il primo turno dei perdenti. Percorso netto per Abbiati/Andreatta e Cecchini/Ingrosso che hanno conquistato l’accesso alla semifinale vincenti che si disputerà nella mattinata di domani.

In campo femminile c’è stato il ritorno, dopo una lunga squalifica, di Debora Allegretti che, a dispetto di quanto si pensasse, non gioca più con la giovane Ditta, ma con la più esperta Luca con cui ha spedito nel girone infernale le seconde piazzate alla scorsa tappa di Terracina, Annibalini/Calì. Percorso netto per Gradini/Frasca e Toti/Allegretti che hanno già raggiunto le semifinali vincenti. Questi i risultati della giornata.

Primo turno Uomini: Andreatta/Abbiati-Goldstein/Lanciano 2-1 (21-15 19-21 15-7), Chinellato/Micheli-Titta/Tailli 2-1 (18-21 21-19 15-6), Carucci/Ceccoli-Pistolesi/Siccardi 2-0 (21-16 21-16), Toscani/Magini-Bonifazi/Caminati 0-2 (24-26 13-21), Alfieri/Sacripanti-Bigarelli/Podestà 2-0 (21-14 21-14), Giumelli/Seregni-Casellato/Lupo 2-0 (21-19 21-19), Benzi/Do Nascimento-Geromin/Camozzi 1-2 (21-16 23-25 10-15), Krumins/Maletti-Cecchini/Ingrosso 1-2 (21-19 13-21 14-16)

Secondo Turno Vincenti Uomini: Andreatta/Abbiati-Chinellato/Micheli 2-1 (18-21 21-15 15-9), Carucci/Ceccoli-Bonifazi/Caminati 2-0 (21-18 22-20), Alfieri/Sacripanti-Giumelli/Seregni 0-2 (21-23 18-21), Geromin/Camozzi-Cecchini/Ingrosso 0-2 (13-21 14-21)

Terzo Turno Vincenti Uomini: Andreatta/Abbiati-Carucci/Ceccoli 2-1 (21-18 20-22 15-11), Giumelli/Seregni-Cecchini/Ingrosso 0-2 (13-21 14-21)

Primo Turno Perdenti Uomini: Krumins/Maletti-Benzi/Do Nascimento 0-2 (19-21 24-26), Casellato/Lupo-Bigarelli/Podestà 0-2 (20-22 17-21), Toscani/Magini-Pistolesi/Siccardi 2-0 (21-17 21-16), Titta/Tailli/Goldstein/Lanciano 2-0 (21-19 21-18)

Secondo Turno Perdenti Uomini: Benzi/Do Nascimento-Bionifazi/Caminati 1-2 (19-21 21-16 6-15) Bigarelli/Podestà-Chinellato/Michieli 2-0 (21-14 21-18), Toscani/Magini-Geromin/Camozzi 0-2 (20-22 10-21), Titta/Tailli-Alfieri/Sacripanti 0-2 (13-21 17-21)

Terzo Turno Perdenti Uomini: Bonifazi/Caminati-Bigarelli/Podestà 2-1 (15-21 21-9 15-10), Geromin/Camozzi-Alfieri/Sacripanti 2-0 (21-19 21-19)

Semifinali Perdenti Uomini: Bonifazi/Caminati-Seregni/Giumelli, Geromin/Camozzi-Carucci/Ceccoli

Primo Turno Donne: Toti/Allegretti-Tega/Bianchi 2-0 (21-14 21-19), Boscolo/Boscolo-Aime/Cimmino 2-0 (21-15 21-15), Franzoni/Zuccarelli-Rottoli/Arcaini 1-2 (21-12 21-23 9-15), Gabrielli/Ferraris-Giacosa/Dalmazzo 0-2 (14-21 19-21), Gradini/Frasca-Mancinelli/Ditta 2-0 (28-26 23-21), Cambi/Gili-Leone/Leonardi 1-2 (21-19 32-34 12-15), Colombi/Bechis-Allegretti D./Luca 1-2 (21-19 16-21 9-15), Dalla Vecchia/Cavestro-Calì/Annibalini 1-2 (13-21 21-17 7-15)

Secondo Turno Vincenti Donne: Toti/Allegretti-Boscolo/Boscolo 2-0 (21-17 21-17), Rottoli/Arcaini-Giacosa/Dalmazzo 2-0 (21-9 21-19), Gradini/Frasca-Leoni/Leonardi 2-0 (21-19 21-18), Allegretti D/Luca-Calì/Annibalini 2-1 (22-24 28-26 15-11)

Terzo Turno Vincenti Donne: Toti/Allegretti-Rottoli/Arcaini 2-0 (21-16 21-17), Gradini/Frasca-Allegretti D./Luca 2-0 (21-16 21-15)

Primo Turno Perdenti Donne: Dalla Vecchia/Cavestro-Colombi/Bechis 0-2 (14-21 21-23), Cambi/Gili-Mancinelli/Ditta 1-2 (21-14 19-21 15-17), Gabrielli/Ferraris-Franzoni/Zuccarelli 2-1 (25-23 15-21 15-9), Aime/Cimmino-Tega/Bianchi 0-2 (13-21 17-21)

Secondo Turno Perdenti Donne: Colombo/Bechis-Giacosa/Dalmazzo 2-1 (21-15 18-21 19-17), Mancinelli/Ditta-Boscolo/Boscolo 2-0 (21-15 21-17), Gabrielli/Ferraris-Calì/Annibalini 0-2 (15-21 12-21),Tega/Bianchi-Leoni/Leonardi 2-1 (16-21 21-14 17-15)

Terzo Turno Perdenti Donne: Colombi/Bechis-Mancinelli/Ditta 1-2 (21-18 19-21 13-15), Calì/Annibalini-Tega/Bianchi 2-0 (21-15 21-19)

Semifinali Perdenti Donne: Mancinelli/Ditta-Allegretti/Luca, Calì/Annibalini-Rottoli/Arcaini.

Simona Bastiani

Foto Fivb