Basket femminile, Europei 2021: Francia e Serbia in finale

Il titolo europeo 2021 del basket femminile sarà una questione tra Francia e Serbia. Le semifinali di oggi, infatti, hanno visto le francesi superare abbastanza nettamente la Bielorussia, mentre le serbe hanno saputo avere la meglio del Belgio dopo una partita combattutissima.

Primo tempo largamente in equilibrio tra Bielorussia e Francia, con le ragazze dell’Est che addirittura nel primo quarto provano un piccolo allungo sul 13-8, ma poi si fanno rimontare e superare dalle transalpine, che vanno anche loro a +5 prima della tripla di Yuliya Rytsikava che vale il 20-18 per la Francia al primo stop. Un parziale di 6-0 a inizio secondo quarto, però, spezza l’equilibrio a favore di Endene Miyem e compagne. Prova a reagire la Bielorussia con la tripla di Alexandria Bentley, ma le francesi non abbassano il ritmo, toccano anche il +10, vedono dimezzarsi il vantaggio, ma da oltre l’arco è proprio Miyem a chiudere il primo tempo sul 38-30 per la Francia.

Non cambia la musica nel secondo tempo, con le francesi che continuano a fare le lepri e le bielorusse che provano a evitare la fuga decisiva. Sono in particolare la solita Alexandria Bentley e Anastasiya Verameyenka a riportare la Bielorussia a -5, ma ancora una volta sono i canestri di Miyem a fare la differenza e la Francia va all’ultimo riposo nuovamente con un buon vantaggio sul 57-47. Un vantaggio che le transalpine gestiscono nell’ultimo quarto, impedendo alla Bielorussia di avvicinarsi in maniera pericolosa e allungando fino al 73-61 finale.

Salgono sull’ottovolante Serbia e Belgio nel primo tempo della seconda semifinale degli Europei. Parte fortissima la Serbia che vola sul 13-2 nei primi quattro minuti di gioco, con le belghe che sembrano non trovare armi per fermare le avversarie. La tripla di Aleksandra Crvendakic tiene le serbe con un vantaggio in doppia cifra, ma negli ultimi minuti il Belgio trova tre tiri da oltre l’arco, due con Hanne Mestdagh e uno con Julie Allemand per tornare sotto e chiudere il primo quarto sul 23-17. È, invece, Kim Mestdagh a colpire a inizio secondo quarto e Belgio che in poco tempo si ritrova in partita a -1. Le serbe reagiscono, riallungano un po’, ma non riescono più a dominare come nella prima metà del primo periodo. Julie Allemand trova addirittura il pareggio a metà quarto e due minuti dopo Kim Mestdagh firma il sorpasso in un quarto dove le serbe segnano pochissimo, con sei punti in quasi otto minuti di gioco. Una tripla di Sasa Cadjo riporta la Serbia avanti, ma nel finale del primo tempo un miniparziale di 5-0 manda il Belgio al riposo avanti 36-32.

Deve reagire la Serbia, quando una tripla della Allemand manda a +5 il Belgio, e lo fa con un parziale di 5-0 che impatta il risultato dopo 4 minuti della ripresa. Sempre l’Allemand riallunga per le belghe, ma Krajisnik riporta la Serbia avanti. Si combatte punto a punto ora, ma il Belgio fa la differenza da oltre l’arco (8/13 contro il 2/12 serbo), mentre le ragazze dell’Est restano in partita grazie soprattutto ai tiri liberi. Riallungano le belghe a un minuto dall’ultimo stop, reagiscono le serbe e si va alla pausa con il Belgio avanti solo 55-54 e tutto da decidere. Percentuali basse anche a inizio ultimo quarto e partita che non riesce a trovare una padrona. Prova a scuotere il match Nevena Jovanovic da oltre l’arco, poi è Yvonne Anderson a dare il +4 alle serbe a due minuti e mezzo dalla fine. Le belghe hanno finito la benzina, i falli aumentano, le serbe gestiscono e volano in finale vincendo 74-73, nonostante la tripla di Kim Mestdagh a un secondo dalla fine.

Ma oggi non c’erano solo le semifinali degli Europei, ma anche le due sfide che valevano gli ultimi due biglietti al torneo di qualificazione per i Mondiali 2022. A sfidarsi le squadre sconfitte nei quarti di finale e, dunque, ecco le prime sentenze del torneo. A giocarsi un posto iridato sarà la Bosnia ed Erzigovina, che scrive la storia battendo 82-63 la Svezia, e la Russia, che elimina clamorosamente la Spagna, sconfitta per 78-74.

Foto: fibabasket.com