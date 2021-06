Domani alle ore 21.00 la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini affronterà l’Austria negli ottavi di finale degli Europei 2021. Sarà Wembley a Londra (Gran Bretagna) teatro della sfida nella quale gli azzurri cercheranno di ottenere il passaggio di turno e di continuare la loro avventura continentale.

Allo stato attuale delle cose la truppa di Mancini arriva all’appuntamento con il vento in poppa e con l’ultima vittoria con il Galles il numero dei risultati utili consecutivi è salito a 30, mentre il numero di vittorie consecutive senza subire reti è pari a 11. Statistiche importanti che poco valgono quando ci si troverà sul rettangolo verde contro gli austriaci. Lo sanno bene i nostri portacolori e l’ha ribadito lo stesso tecnico quest’oggi in conferenza stampa.

“Servirà una grande partita perché hanno qualità, sono aggressivi. Dovremo essere perfetti, ma è la bellezza di questi tornei perché devi vincere sempre e non sbagliare mai. Faremo la nostra gara, non possiamo fare altro“, ha sottolineato l’allenatore azzurro. Sulla formazione c’è estrema serenità: “Siamo tutti tranquilli perché contiamo su giocatori bravi e chiunque scenderà in campo continuerà a fare quel che ha fatto fino oggi. Aspettiamo l’ultimo per risolvere i dubbi, ma direi che ci siamo. Giocare a Wembley deve essere un piacere, è uno stadio bellissimo e un’occasione per molti giocatori. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna“.

Non ci sono preoccupazioni circa l’aumento dei casi positivi al Covid nel Regno Unito: “Abbiamo la doppia dose e siamo tranquilli. Giocare a Wembley deve essere un obiettivo per un calciatore, chi fa questo mestiere punta a questi stadi. Sono sicuro che i ragazzi giocheranno bene“, ha chiosato Mancini.

