Basket, Torneo di Amburgo 2021: gli azzurri affrontano la Repubblica Ceca nel secondo match

Archiviata la vittoria abbastanza agevole contro la Tunisia col punteggio di 82-56 (guidata in panchina dal tedesco Dirk Auermann, ex CT della Mannschaft ma anche di Iran e Polonia), Melli e compagni tornano in campo oggi pomeriggio alle ore 17:00 per sfidare la Repubblica Ceca nel secondo match della VTG Supercup, torneo amichevole FIBA che anticipa il Preolimpico di Belgrado (in programma dal 29 giugno al 4 luglio).

Il CT Meo Sacchetti si era espresso così a margine della vittoria dei suoi ragazzi contro la compagine nordafricana: “Match da subito in discesa ma quello che mi è piaciuto è l’atteggiamento di tutti i ragazzi. Dopo un periodo di soli allenamenti avevamo bisogno di giocare e oggi abbiamo potuto mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando. Nel secondo tempo un po’ di stanchezza ma nel complesso sono soddisfatto. E sono anche molto contento per gli esordienti, Diouf e Caruso, che si sono meritati questo spazio. Domani alziamo l’asticella con una squadra ostica come la Repubblica Ceca”.

Insieme al CT, aveva parlato anche il giovane Guglielmo Caruso, al debutto in azzurro proprio ieri. L’ala italiana, che gioca nei Santa Clara Broncos in NCAA, era visibilmente felice per il “battesimo” con la Nazionale Senior (con 4 punti messi a segno): “Ho realizzato il mio sogno di bambino. Ho giocato tanto con le Nazionali Giovanili ma esordire è stato diverso da tutto. Farlo poi con accanto giocatori ai quali mi ispiro è stato impagabile. Una emozione bellissima e indescrivibile: quando Meo mi ha chiamato per entrare ero nervosissimo ma col passare del tempo mi sono sciolto. Felice per me e soprattutto per la vittoria della squadra. Ora mi godo questo momento”.

Al debutto con la canotta della Nazionale maggiore anche Momo Diouf (un punto a referto per il giovane classe 2001, che quest’anno ha giocato per la UnaHotels Reggio Emilia): “Un grande traguardo per me. Ringrazio Meo per avermi dato fiducia e i compagni perché questo è un grande gruppo. All’inizio è stato difficile abituarmi al livello ma via via ho trovato il modo di inserirmi. Una bellissima serata”.

Italia e Repubblica Ceca, tra l’altro, sono tra i Paesi organizzatori della fase a gironi del prossimo FIBA EuroBasket 2022, in programma dal 1° al 18 settembre 2022 (insieme alla Germania e alla Georgia).

Credit: Ciamillo