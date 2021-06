Tour de France 2021 oggi, Redon-Fougeres: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Quest’oggi, martedì 29 giugno, il Tour de France 2021 affronterà la sua quarta tappa. La frazione odierna sarà la Redon-Fougeres, di 150,4 chilometri. Il tutto su di un tracciato che non presenta difficoltà altimetriche. Dunque, come accaduto nella giornata di ieri, cadute a parte, dovremmo assistere ad un più che scontato finale in volata.

Come detto in precedenza, non sono presenti gran premi della montagna lungo tutto il percorso della frazione odierna, ma va comunque sottolineato il fatto che figurano diversi saliscendi sino a circa 15 chilometri dal traguardo. I velocisti candidati alla vittoria del giorno avranno modo di confrontarsi l’uno con l’altro già in occasione del traguardo volante di Vitré posizionato al chilometro 114,4, ossia a 36 chilometri dal traguardo.

TOUR DE FRANCE 2021 REDON-FOUGERES: PROGRAMMA

La quarta tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 13.25 da Redon, e terminerà intorno alle ore 17.00 a Fougeres. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su Rai 2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e alle ore 17.00 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 13.20.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 13.00 per non perdervi nemmeno un secondo di questa giornata.

Tour de France 2021: quarta tappa – martedì 29 giugno

Partenza: ore 13.25 da Redon

Arrivo: ore 17.00 circa a Fougeres

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 13.20

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.00

Foto: Lapresse